¿A quién le daba dinero ("El Mayo")?, cuestiona Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que le llamó la atención cómo el director de la DEA, Terry Cole, puso al mismo nivel de Joaquín "El Chapo" Guzmán y de Ismael "El Mayo" Zambada a Genaro García Luna, secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, y preso en Estados Unidos por su relación con la delincuencia.

En su conferencia mañanera de este martes 26 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las primeras declaraciones de "El Mayo" Zambada, tras declararse culpable formalmente ante un tribunal federal de Nueva York.

La Mandataria federal también destacó las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien agradeció públicamente la cooperación de las autoridades mexicanas en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.

"Me llamó la atención lo que dijo el director de la DEA [...] El director de la DEA pone al mismo nivel a García Luna", declaró Sheinbaum.

"Está interesante, ¿no les parece interesante? Pone al mismo nivel, imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón, a mí me llamó mucho la atención", expresó la Presidenta en el Salón Tesorería.

REACCIONA A SUPUESTOS SOBORNOS

"Tendría que haber una denuncia en particular", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la declaración de culpabilidad de Ismael "El Mayo" Zambada, quien dijo que en 50 años pagó sobornos a policías, militares y políticos.

En su conferencia mañanera de este martes 26 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la corrupción en todos los niveles, ante las declaraciones de "El Mayo".

"Tendría que haber una denuncia, ¿no? Porque puede decir este tema, pero a quién le daba dinero, de acuerdo con lo que planteó. Tendría que haber una denuncia en particular", expresó.

"Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer, lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio, y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos.

"Entonces eso es lo que sabemos, igual que ustedes, la decisión que toma este personaje, "El Mayo", con sus abogados, y que comunica con sus abogados y después las declaraciones de Estados Unidos, eso es lo que nosotros tenemos conocimiento", refirió.

La Presidenta recordó cómo fue la detención de Zambada y cuál fue la declaración del gobierno del entonces mandatario Joe Biden: "Vale la pena analizarlo".

Destacó que su gobierno tiene dos grandes temas como estrategia en seguridad: atención a las causas y cero impunidad.