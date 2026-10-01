Usuarios con línea terminada en 4 deben registrarla antes del 15 de octubre

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Octubre ya comenzó y, con él, avanza el calendario para registrar las líneas telefónicas de acuerdo con el último dígito de cada número celular.

Cronología del proceso de registro de líneas telefónicas

El proceso comenzó en agosto y continuará hasta diciembre. Los primeros números que tuvieron que cumplir con este trámite fueron los que terminaban en 0, 1, 2 y 3. Ahora el turno corresponde a las siguientes terminaciones y la fecha límite está cada vez más cerca.

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas telefónicas cuya terminación sea 4 deberán realizar la vinculación a más tardar el 15 de octubre.

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Consecuencias y procedimiento para el registro

Aunque podría parecer un trámite sencillo, dejar pasar la fecha puede traer una consecuencia que ningún usuario quiere enfrentar, y es la suspensión de la línea telefónica.

Según la información proporcionada, esta suspensión puede aplicarse de manera inmediata o tardar hasta 72 horas después de que concluya el plazo establecido.

El calendario continuará durante las próximas semanas. Las líneas telefónicas terminadas en 5 tendrán como fecha límite el 31 de octubre, mientras que los números que terminen en 6 deberán completar el registro antes del 15 de noviembre.

Para noviembre llegarán los siguientes grupos. Las líneas con terminación 7 tendrán hasta el 30 de noviembre para realizar el trámite, mientras que aquellas que terminen en 8 deberán quedar registradas antes del 15 de diciembre.

Posteriormente, los números cuya terminación sea 9 tendrán como fecha límite el 31 de diciembre.

El registro de la línea celular puede realizarse a través del portal indicado para la gestión de líneas telefónicas móviles, en portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles, o directamente desde el sitio oficial de la compañía de telefonía móvil.

Una vez dentro de la plataforma correspondiente, será necesario seleccionar la opción "Registrar mi línea" y aceptar los términos y condiciones del procedimiento.

Después, el usuario deberá ingresar su número telefónico y colocar el código de verificación que llegará directamente al celular.

El trámite también solicita tomar una fotografía de una identificación oficial. Posteriormente, será necesario realizar la prueba de vida indicada por la plataforma para continuar con el proceso de verificación.

Finalmente, el usuario deberá esperar a que el procedimiento termine. Una vez que el registro de la línea telefónica haya sido completado, recibirá un mensaje SMS con el código de registro.