Empresas mexicanas reportan incertidumbre por reforma judicial: Coparmex

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- A un año de la integración del nuevo Poder Judicial, las decisiones de inversión del sector empresarial se pausan como resultado de los efectos de dicho cambio, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"El 38.9% de las empresas, es decir, 4 de cada 10, señala que ahora actúa con mayor cautela para invertir y el 28.8%, 3 de cada 10, ya redujo o pospuso proyectos concretos", explicó.

Añadió que "los resultados reflejan que la discusión sobre la Reforma Judicial ha trascendido el ámbito jurídico y comienza a reflejarse en decisiones que impactan directamente la inversión, la expansión de los negocios y la generación de empleo formal".

En un comunicado aseguró que hay una incertidumbre jurídica que impacta la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en el país.

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Encuesta Data Coparmex revela percepción empresarial

Al darse a conocer los resultados de la Encuesta Data Coparmex, en la que participaron 3 mil 721 empresas afiliadas de los 71 Centros Empresariales de dicho organismo patronal, se explicó que cerca del 68% de las empresas dijeron que hay efectos negativos por el cambio en el sistema judicial y solamente 3.6% identificaron efectos positivos.

Se registró un cambio en la manera en que las empresas gestionen sus riesgos, "en conjunto, 80.8% de las empresas, 8 de cada 10 de ellas, ya modificó o analiza modificar su arquitectura jurídica de prevención, convirtiendo a la incertidumbre en un costo adicional de operación".

El 46.3%, casi la mitad de las empresas, "modificó su estrategia de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio, mientras que otro 34.5%, es decir, 4 de cada 10, evalúa realizar cambios en su operación".

Impacto en la certidumbre y recomendaciones de Coparmex

La Coparmex afirmó que cerca del 56% de las empresas dijeron que disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo, contra 3.3% que identifican mejoras.

El sindicato patronal dijo que la certeza jurídica significa contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procesos imparciales y mecanismos eficaces para hacer cumplir los derechos.

Agregó que "México necesita un sistema de justicia que responda a los problemas de acceso, lentitud, corrupción e impunidad, pero también que preserve la independencia judicial, la profesionalización, la imparcialidad y el Estado de Derechos.

"Hoy, frente a la evidencia que nos proporcionan las empresas, consideramos indispensable pasar de la discusión sobre el diseño de la Reforma Judicial a una evaluación permanente de sus resultados y de sus efectos sobre quienes producen, invierten y generan empleo".

Planteó abrir una agenda técnica que dé seguimiento a los cambios en el Poder Judicial para evaluar tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia de los juzgadores, previsibilidad de los criterios y eficacia en la protección de los derechos.