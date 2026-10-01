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Huracán Rachel se intensifica a categoría 3 frente a costas mexicanas

Se esperan lluvias intensas y oleaje elevado en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Por El Universal

Octubre 01, 2026 06:22 p.m.
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Huracán Rachel se intensifica a categoría 3 frente a costas mexicanas
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      "Rachel" se convirtió este jueves en huracán categoría 3, luego de intensificarse a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, frente a las costas del Pacífico. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el oeste a 6 kilómetros por hora.

      Conagua alerta sobre ubicación y efectos del huracán

      A través de un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro del huracán se ubicó a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Su circulación ya genera condiciones adversas en zonas costeras de cuatro estados.

      Precipitaciones y condiciones meteorológicas en estados afectados

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      Las mayores precipitaciones se esperan en Baja California Sur y Sinaloa, donde pueden alcanzar acumulados de 75 a 150 milímetros. Nayarit y Jalisco también tendrán lluvias muy fuertes, además de viento y oleaje elevado en sus costas.

      Baja California Sur: el sur tendrá lluvias intensas de 75 a 150 milímetros. En la costa se esperan vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, y oleaje de 4 a 6 metros.

      Sinaloa: el centro y sur registrarán lluvias de 75 a 150 milímetros. En las costas habrá vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, y oleaje de 3 a 4 metros.

      Nayarit: se prevén lluvias de 50 a 75 milímetros, mientras que en la costa los vientos alcanzarán de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, y oleaje de 3 a 4 metros.

      Jalisco: el oeste tendrá lluvias de 50 a 75 milímetros. Las costas registrarán vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, y oleaje de 3 a 4 metros.

      La cantidad de lluvia asociada con Rachel puede aumentar el nivel de ríos y arroyos y generar desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. También existe la posibilidad de deslaves en los estados donde se esperan las precipitaciones.

      El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua pidieron mantenerse atentos a sus avisos y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante la evolución del sistema.

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