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México externa condolencias al pueblo español tras accidente

La Secretaría de Relaciones Exteriores brinda apoyo a mexicanos afectados en España.

Por El Universal

Octubre 28, 2026 09:36 a.m.
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México externa condolencias al pueblo español tras accidente
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      La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a los ciudadanos y el Gobierno de España por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

      Acciones de la autoridad

      A través de redes sociales, la Cancillería manifestó su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española en este difícil momento que dejó hasta el momento 64 personas fallecidas.

      También señaló que las y los connacionales que requieran asistencia o protección consular pueden comunicarse con la embajada de México en España al número: +34 660 862 625.

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      ¿Cómo ocurrió el accidente en Toledo?

      Este miércoles se registró el choque de dos trenes de alta velocidad, informó el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde se produjo el siniestro.

      Los hechos ocurrieron a unos 150 kilómetros al sur de Madrid; este accidente dejó al menos 64 fallecidos.

      "Estamos hablando de (...) aproximadamente 64" fallecidos, indicó García-Page. "Pero probablemente con tendencia a crecer aún más. Es una barbaridad", agregó.

      A su vez, el rey de España lamentó el "terrible accidente" ocurrido entre dos trenes en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, y transmitió el pésame a los familiares de las personas fallecidas, al menos 30, así como su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro" y "tan difícil".

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