México externa condolencias al pueblo español tras accidente

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a los ciudadanos y el Gobierno de España por el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

Acciones de la autoridad

A través de redes sociales, la Cancillería manifestó su solidaridad con las personas afectadas, sus familias y la sociedad española en este difícil momento que dejó hasta el momento 64 personas fallecidas.

También señaló que las y los connacionales que requieran asistencia o protección consular pueden comunicarse con la embajada de México en España al número: +34 660 862 625.

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¿Cómo ocurrió el accidente en Toledo?

Este miércoles se registró el choque de dos trenes de alta velocidad, informó el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde se produjo el siniestro.

Los hechos ocurrieron a unos 150 kilómetros al sur de Madrid; este accidente dejó al menos 64 fallecidos.

"Estamos hablando de (...) aproximadamente 64" fallecidos, indicó García-Page. "Pero probablemente con tendencia a crecer aún más. Es una barbaridad", agregó.

A su vez, el rey de España lamentó el "terrible accidente" ocurrido entre dos trenes en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, y transmitió el pésame a los familiares de las personas fallecidas, al menos 30, así como su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro" y "tan difícil".