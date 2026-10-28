Suman 68 muertos en tragedia ferroviaria en España

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El balance provisional de fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en España en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, ascendió a 68 y hay más de medio centenar de heridos, según el último informe ofrecido por las autoridades desplazadas al lugar del siniestro.

El accidente ocurrió a primera hora de la mañana cerca de la estación de la población de Urda, en Toledo, donde chocaron dos trenes, uno de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo.

El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dijo que decenas de personas perdieron la vida en el siniestro y advirtió que la cifra podría aumentar. Al menos 80 personas más resultaron heridas, agregó.

El segundo gran accidente este año.

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El operador del sistema ferroviario de España, ADIF, indicó que el incidente ocurrió la mañana del miércoles en la provincia de Toledo. El accidente fue entre dos trenes de alta velocidad que transportaban a cientos de pasajeros y que circulaban en la misma dirección desde la capital, Madrid, hacia Sevilla, en el suroeste de España, según Esther Padilla, portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha.

Uno chocó contra la parte trasera del otro cuando estaba parado, sacando dos de sus vagones de la vía.

Padilla dijo a la televisora pública TVE que por el momento se desconoce la causa del accidente. El servicio ferroviario está suspendido entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

El choque, que ocurrió en un tramo llano rodeado de campos de olivos entre las localidades de Urda y Los Yébenes, dejó un vagón destrozado con pedazos de metal y otros materiales a la vista, y escombros esparcidos por una pendiente de grava.

La ministra de Sanidad, Mónica García, dijo a TVE que los equipos de emergencia se estaban centrando en rescatar a sobrevivientes y cuerpos de los dos vagones más dañados. Dijo que los heridos están siendo trasladados a distintos hospitales de la zona.

"Fue un impacto a alta velocidad, así que esperamos que esto sea una tragedia", manifestó García.

El accidente implicó a un tren de la empresa estatal española Renfe y el otro a la compañía ferroviaria privada Iryo. Al parecer, el tren de Renfe embistió al otro, de acuerdo con la prensa española. García-Page dijo que 24 personas murieron en el tren de Renfe y otras seis en el de Iryo.

Según Padilla, a bordo del tren de Renfe iban 397 pasajeros, mientras que en el de Iryo había 147.

Trenes de esas dos empresas también estuvieron involucrados en un choque mortal en enero.

IRYO, una empresa de propiedad italiana, explicó en un comunicado que ha "activado sus protocolos de seguridad y está colaborando estrechamente con las autoridades".

El alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galán, dijo en declaraciones a la radiotelevisión pública TVE que las autoridades de Protección Civil pidieron a su ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a los pasajeros heridos.

Se desplegó una brigada de la Unidad Militar de Emergencias para ayudar a los servicios de emergencia, bomberos y policía. Ambulancias y helicópteros médicos hicieron viajes de ida y vuelta al lugar, mientras que los sobrevivientes ilesos fueron trasladados en autobuses.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda para centrarse en el choque. En un mensaje en X, se mostró "consternado ante el grave accidente ferroviario en Toledo".

"Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas", escribió Sánchez, quien enfrenta unas elecciones generales el próximo mes. "Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias".

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, señalaron en un breve comunicado en X que estaban siguiendo las noticias del accidente.

"Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", afirmó la pareja real.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo: "Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas. Hoy, Europa llora con ustedes".

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España ya sufrió un devastador accidente

Los restos del accidente del miércoles recordaron a muchos las secuelas de otra colisión ferroviaria en enero, cuando 45 personas murieron en el sur de España cuando un tren de Iryo se salió de la vía y chocó contra un tren de Renfe que circulaba en sentido contrario. Eso hizo que los dos primeros vagones del tren impactado se precipitaran por una pendiente de 4 metros (13 pies).

Ese choque fue el más letal en España desde un siniestro en 2013 que causó 80 fallecidos.

El incidente de enero socavó la confianza en el extenso servicio de alta velocidad del país europeo.

España es líder en alta velocidad

En las últimas décadas, España ha invertido mucho en la alta velocidad —que el sindicato ferroviario del país define como vías para trenes que circulan a 250 kilómetros/hora (155 mph) o más—, convirtiéndose en líder mundial en el sector.

España ha instalado unos 3.900 kilómetros (2.400 millas) de esas vías a lo largo de más de tres décadas para sus 49 millones de habitantes. Sólo China, con 45.000 kilómetros (28.000 millas) para 1.400 millones de habitantes, tiene más vías de alta velocidad, según la Unión Internacional de Ferrocarriles.

España abrió recientemente su red ferroviaria a empresas privadas para competir con Renfe. Iryo comenzó a operar en España en 2022.

Un portavoz del sindicato de trabajadores ferroviarios de España, Joan Rodríguez, dijo que el aumento del tráfico provocado por la privatización ha puesto una presión adicional sobre la infraestructura ferroviaria.