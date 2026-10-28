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Somos sí competirá, aunque sin recursos

El Ceepac le regresa el registro local, pero no el financiamiento

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Somos sí competirá, aunque sin recursos
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      El partido Somos podrá competir en el proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí, aunque todavía no tiene garantizado el acceso al financiamiento público estatal.

      Decisión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) le restituyó su inscripción local, pero mantuvo sin efectos la asignación de recursos impugnada por Morena.

      La decisión deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado, emitida el 9 de octubre, que ordenó revisar el expediente de Somos y revocó la inscripción aprobada en agosto.

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      Requisitos cumplidos y domicilio oficial

      El partido, encabezado por Francisco Xavier Nava Palacios, obtuvo el reconocimiento local después de que el Ceepac concluyera que presentó dentro del plazo legal la documentación para acreditar a su dirigencia.

      La revisión incluyó un requerimiento sobre el domicilio oficial del Comité Directivo Estatal. Somos respondió el 19 de octubre que su sede se encuentra en Venustiano Carranza 1505, interior 107, Tequisquiapan.

      Con esos elementos, el organismo consideró satisfechos los requisitos del artículo 137 de la Ley Electoral estatal y fijó el 15 de septiembre de 2026 como fecha de inscripción.

      Disputa por financiamiento público

      El financiamiento sigue en disputa porque Somos no participó en la elección local de 2024 y, por ello, no cuenta con una votación previa que permita acreditar el mínimo de 3% exigido para acceder a esos recursos.

      El Tribunal Electoral declaró fundado el reclamo de Morena sobre la distribución del dinero público; el partido nacional obtuvo su registro en junio de 2026, con efectos a partir del 1 de julio.

      Nava Palacios confirmó que la organización mantiene una impugnación ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reclamar el financiamiento estatal.

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