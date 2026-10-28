Tumban red de monitoreo en la Industrial San Luis

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Una red clandestina de monitoreo instalada en el fraccionamiento Industrial San Luis fue desactivada por elementos de la Guardia Civil Estatal; y en la colonia General I. Martínez, un hombre y un predio fueron asegurados.

En el fraccionamiento Industrial San Luis, elementos estatales aseguraron siete cámaras de videovigilancia que, presuntamente, conformaban una red de monitoreo irregular y que habrían sido utilizadas para vigilar los movimientos de unidades policiales y militares en la zona.

En una acción distinta, agentes de la División Caminos detuvieron a David "N" en la colonia General I. Martínez, donde también le aseguraron un inhibidor de señal y un vehículo Honda, tras labores de inteligencia con la prevención e investigación del robo de vehículos, y en la misma zona, se aseguró un predio que quedó a disposición de las autoridades para el seguimiento de las indagatorias.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró que se mantienen las acciones de vigilancia, inteligencia y coordinación operativa en los 59 municipios, con el objetivo de identificar posibles conductas delictivas, fortalecer la capacidad de respuesta institucional y contribuir a la seguridad.

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