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Seguridad

Tumban red de monitoreo en la Industrial San Luis

En otra acción, un hombre fue detenido con un inhibidor de señal

Por Redacción

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Tumban red de monitoreo en la Industrial San Luis
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      Una red clandestina de monitoreo instalada en el fraccionamiento Industrial San Luis fue desactivada por elementos de la Guardia Civil Estatal; y en la colonia General I. Martínez, un hombre y un predio fueron asegurados.

      En el fraccionamiento Industrial San Luis, elementos estatales aseguraron siete cámaras de videovigilancia que, presuntamente, conformaban una red de monitoreo irregular y que habrían sido utilizadas para vigilar los movimientos de unidades policiales y militares en la zona.

      En una acción distinta, agentes de la División Caminos detuvieron a David "N" en la colonia General I. Martínez, donde también le aseguraron un inhibidor de señal y un vehículo Honda, tras labores de inteligencia con la prevención e investigación del robo de vehículos, y en la misma zona, se aseguró un predio que quedó a disposición de las autoridades para el seguimiento de las indagatorias.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró que se mantienen las acciones de vigilancia, inteligencia y coordinación operativa en los 59 municipios, con el objetivo de identificar posibles conductas delictivas, fortalecer la capacidad de respuesta institucional y contribuir a la seguridad.

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