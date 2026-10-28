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Repunta confianza del consumidor en EEUU

Por AP

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Repunta confianza del consumidor en EEUU
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      WASHINGTON.- La confianza de los estadounidenses en la economía se repuntó ligeramente en octubre gracias a una modesta reducción en los precios de la gasolina, aunque estos siguen siendo mucho más altos que en la misma época del año pasado.

      The Conference Board informó que su índice de confianza del consumidor subió 7,5 puntos, hasta alcanzar 91,7 en octubre, con respecto al 84,2 del mes pasado. La cifra de septiembre fue la más baja en la encuesta del organismo desde abril de 2014 y fue inferior al nivel más bajo alcanzado durante la pandemia.

      Aun con la mejora de las perspectivas, los estadounidenses siguen desconcertados por la economía tras cinco años de inflación elevada, lo que podría suponer un riesgo para el presidente Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, que están a solo dos semanas.

      Las opiniones de los encuestados sobre su situación actual llegó hasta 72,6, mientras que su perspectiva a corto plazo subió 8,6 puntos, alcanzando 120,4.

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      "La recuperación coincidió con el alivio de los precios minoristas de la gasolina de septiembre a octubre", señaló Fergus McCormick, economista sénior de The Conference Board. "Pese al aumento de octubre, la confianza del consumidor se mantuvo en la tendencia descendente".

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