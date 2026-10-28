Licencia de R. Gallardo "ayudaría y beneficiaría"

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Una eventual licencia de Ricardo Gallardo Cardona, ayudaría a evitar que el gobierno de San Luis Potosí, sea percibido como un respaldo para los candidatos del Partido Verde (PVEM) en las elecciones de 2027, afirmó la dirigente nacional del partido, Karen Castrejón Trujillo.

La dirigente sostuvo que la separación del gobernador de su cargo contribuiría a evitar cuestionamientos, sobre un posible apoyo de la administración estatal a determinados aspirantes. "Creo que eso ayudaría y beneficiaría, pues para evitar que se vea que es un gobierno que está dando y apoyando a algunos de los candidatos que vaya a haber", declaró.

Castrejón defendió que Gallardo ha expresado su interés en competir en el próximo proceso electoral, pero aclaró que todavía no hay una ruta definida. Entre las posibilidades planteadas están una candidatura a una diputación federal plurinominal y la coordinación de la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados, sin que ninguna haya sido confirmada.

Aunque la dirigente identificó al mandatario potosino como uno de los perfiles relevantes del partido a nivel nacional, no precisó qué cargo podría buscar ni qué función asumiría si deja la gubernatura. Tampoco detalló qué medidas se aplicarían para evitar que la administración estatal favorezca a candidatos del Verde.

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Gallardo ha manifestado que le gustaría solicitar licencia para participar en las elecciones de 2027 y que definirá su decisión en diciembre. Hasta ahora, la dirigencia nacional del PVEM no ha anunciado una candidatura ni un cargo partidista para el gobernador.