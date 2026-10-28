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Van por firmas para remover a Olivos

Por El Universal

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Van por firmas para remover a Olivos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- En conferencia de prensa afuera de Palacio Nacional, trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron que, hasta este martes, habían reunido 80 mil firmas para pedir la renuncia de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), lo que representa 25% de las que necesitan.

      El 23 de octubre Olivos afirmó que dejaría el cargo, como lo exigen los trabajadores inconformes, si reúnen las dos terceras partes de los 475 mil afiliados, para convocar a un congreso extraordinario, es decir, 316 mil firmas.

      "Ya llevamos 80 mil firmas y eso que aún no empiezan las demás unidades de nuestra sección. Invitamos a los compañeros a que no tengan miedo, esto está fundamentado y los invitamos a que sigan firmando", dijo Marlon Daniel Barrueta Flores, enfermero del Hospital de Cardiología.

      Detallaron que al no haber conseguido el aumento de 10% directo al salario tabular (el director general del IMSS, Zoé Robledo, y Rafael Olivos ofrecieron 4%), continuarán con las movilizaciones a nivel nacional y el próximo viernes realizarán dos marchas en la Ciudad de México.

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      En el caso de la Ciudad de México, la primera marcha partirá de las oficinas centrales del IMSS.

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