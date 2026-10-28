Clausuran cuatro fiestas clandestinas de Halloween

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El Ayuntamiento clausuró cuatro fiestas clandestinas durante las celebraciones de Halloween el pasado fin de semana, en las que se encontraban cientos de adolescentes, algunos de ellos menores de edad, en espacios donde presuntamente, había venta irregular de alcohol y cobro por ingresar, informó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El edil señaló que la principal preocupación durante los operativos fue la presencia de hombres y mujeres muy jóvenes en estos establecimientos hasta altas horas de la noche.

Advirtió que las condiciones en las que operaban los lugares representaban un riesgo para los asistentes, debido a la posible venta clandestina de bebidas alcohólicas y otras sustancias.

Galindo Ceballos consideró que la intervención de la Dirección de Comercio permitió evitar que se presentara una situación de mayor gravedad; sin embargo, reconoció que después de las clausuras desconocen a dónde se trasladan los adolescentes que son retirados de estos espacios, lo que, dijo, constituye uno de los aspectos más preocupantes del problema.

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Respecto a posibles sanciones contra los organizadores, el alcalde indicó que las clausuras derivaron en faltas administrativas y no descartó que puedan presentarse denuncias de otro tipo si se identifican conductas que lo ameriten. No obstante, no precisó si ya existen procedimientos adicionales contra los responsables de las fiestas.

Ante la posibilidad de que este tipo de eventos continúe durante el próximo fin de semana, el presidente municipal hizo un llamado a madres y padres de familia para que mantengan comunicación con sus hijos, conozcan los lugares a los que acuden y verifiquen que se trate de establecimientos autorizados.