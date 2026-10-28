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Partido Verde irá por alcaldías sin Morena

No se ha definido en qué municipios buscarían hacer alguna alianza

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Partido Verde irá por alcaldías sin Morena
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      El Partido Verde (PVEM) prevé competir sin Morena en la mayoría de las alcaldías de San Luis Potosí en 2027, pero todavía no define dónde postulará candidatos propios ni en qué municipios buscará una alianza.

      La dirigencia nacional anticipó la estrategia sin precisar cómo se traducirá en el estado, donde aún espera una propuesta de su estructura local.

      La dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, justificó la intención de competir por separado con el argumento de que las coaliciones no garantizan votos. "Pensar que las alianzas te dan de manera automática los votos, es algo que no es cierto", afirmó. No detalló, sin embargo, qué criterios determinarán los municipios en los que el partido buscará medir su fuerza electoral 

      sin Morena.

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      La capital potosina está entre los objetivos electorales del Verde, que ha manifestado interés en disputar la alcaldía. El diputado federal Juan Carlos Valladares ha sido mencionado entre los posibles aspirantes, pero Castrejón no confirmó una candidatura ni expresó respaldo a algún perfil. La definición quedó sujeta a la estrategia que presente la dirigencia estatal.

      La competencia por separado también se contempla para las diputaciones locales, aunque el PVEM y Morena podrían compartir candidaturas en algunos distritos. En las elecciones federales, Castrejón prevé conservar la alianza entre ambos partidos, con acuerdos que podrán variar según el distrito.

      Aunque las negociaciones para establecer coaliciones ya comenzaron en algunas entidades, San Luis Potosí sigue sin una propuesta estatal definida ante la dirigencia nacional. Por ahora, el PVEM anticipa una competencia con mayor autonomía frente a Morena, pero mantiene pendientes los municipios, las candidaturas y los posibles acuerdos que determinarán cómo participará en 2027.

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