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Acoso en Pemex se elevó con Rodríguez

Los casos de hostigamiento sexual en la gestión de Víctor Rodríguez Padilla aumentaron 50%

Por El Universal

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Acoso en Pemex se elevó con Rodríguez
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      Ciudad de México.- En Petróleos Mexicanos (Pemex), de 2025 a 2026, periodo en el que estuvo como director general Víctor Rodríguez Padilla, los casos de acoso y hostigamiento sexual aumentaron 50%.

      En solicitudes de información hechas vía Ley de Transparencia, Pemex detalló que de enero a diciembre de 2024 se registraron 110 denuncias y quejas, mientras que en todo 2025 se reportaron 155 casos.

      Destaca que Pemex fue la institución del servicio público federal con el mayor número de casos de acoso y hostigamiento sexual el año pasado dentro de instituciones públicas federales.

      La mayoría de las denuncias quedaron sin sanciones, o en el remoto caso, únicamente fueron amonestaciones o unos cuantos días de suspensión.

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      Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, se encuentra detenido en prisión preventiva en un penal de Morelos, luego de que su esposa difundiera un video donde es agredida por él.

      El exfuncionario, quien dejó el cargo el 14 de mayo pasado, está acusado de los delitos de violencia familiar y violencia vicaria en agravio de su esposa y su hija menor de edad.

      En los documentos entregados por Pemex se señala que en su mayoría los casos de acoso ocurrieron en refinerías y hospitales de la empresa del Estado, y en general quedaron sin sanción.

      Por ejemplo, se menciona que el 11 de julio del año pasado, en la zona del Triage del Hospital General de Veracruz de Pemex se denunció un acto de acoso sexual. Sin embargo, quedó sin sanción y sin investigación porque el acusado no tenía nexo contractual.

      El 3 de abril del año pasado, en el área de curaciones de la Clínica Satélite de Minatitlán, ocurrió otro caso de acoso sexual y en donde la sanción fue de únicamente cuatro días de suspensión de labores al trabajador acusado.

      Un caso de acoso sexual denunciado en febrero del año pasado en la planta de Poza Rica, Veracruz, solamente derivó en una amonestación como sanción.

      Una denuncia el 1 de abril en el Hospital Regional de Ciudad Madero, Tamaulipas, se sancionó con la rescisión de la relación laboral del acusado.

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