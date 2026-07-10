EU desclasifica 40 nuevos archivos sobre OVNIS

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El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó este viernes un cuarto lote de archivos sobre objetos voladores no identificados (OVNIS).

El lote incluye 40 archivos nuevos, de los cuales 19 son videos.

Archivo histórico y cronología de publicaciones

El gobierno estadounidense comenzó a publicar gradualmente los archivos sobre OVNIS (UAP, por sus siglas en inglés) el pasado 8 de mayo, tras la promesa del presidente Donald Trump de desclasificar ciertos archivos gubernamentales.

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La segunda y la tercera tanda se publicaron el 22 de mayo y el 12 de junio, respectivamente.

Detalles del avistamiento en planta nuclear Pantex

Uno de los documentos recientemente publicados detalla un avistamiento cerca de la planta nuclear de Pantex en Texas en septiembre de 2015.

El objeto fue descrito como viajando a una velocidad de entre 10 y 15 millas (16 y 24 km) por hora.

En los archivos se menciona que "la planta Pantex es una instalación estratégica de seguridad nacional que alberga las instalaciones principales para el ensamblaje, desensamblaje, mantenimiento y prolongación de la vida útil de armas nucleares".

El Departamento de Guerra afirmó que "los materiales archivados aquí corresponden a casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados".

El primer lote de archivos incluía fotos e informes que databan de décadas atrás, junto con fotos de archivo, vídeos militares y documentos relacionados con las misiones Apolo 12, Apolo 17 y Géminis 7 de la NASA, durante las cuales los astronautas informaron de avistamientos extraños.

Un archivo incluye documentos históricos, así como avistamientos recientes.

Un documento de 1949 detalla una conferencia sobre avistamientos de bolas de fuego verdes cerca del Laboratorio Nacional de Los Alamos.