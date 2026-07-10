Gilberto Mora recibe mensaje de Abelardo por su graduación

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Abelardo Montoya, el emblemático personaje del programa infantil Plaza Sésamo, lanzó un mensaje al futbolista mexicano de 17 años Gilberto Mora, quien recientemente celebró su graduación de la preparatoria en

Tijuana, Baja California.

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En una grabación en redes sociales se logró ver el momento en que la joven promesa del futbol mexicano recibe su reconocimiento en una ceremonia en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Baja California.En los últimos días, el mediocampista de Xolos de Tijuana ha generado gran conversación en plataformas digitales, pues se ha posicionado como uno de jugadores más populares entre las preferencias de los aficionados mexicanos.Una de las primeras personas en felicitar al Gilberto por este nuevo avance fue el portero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, quien se convirtió en su "guía" del joven jugador durante su participación en la Copa Mundial 2026.No obstante, el personaje lo sorprendió con un conmovedor mensaje. "¡Gil Mora ya se graduó! Me da mucha emoción porque me enseñó que no importa cuántos años tengas, cuando trabajas con el corazón, los sueños se pueden alcanzar", dijo.Además, agradeció su esfuerzo en el torneo deportivo, animándolo. "¡Gracias por ilusionarnos! Millones de mexicanos te queremos ver volar muy, muy alto. Y acuérdate... cuando quieras celebrar, aquí te espero con un elote", escribió en X.A sus 17 años, Mora se convirtió en el jugador mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo. Por ello, luego de la eliminación de la Selección Mexicana, su nombre ha comenzado a resonar en redes y en las calles del país.En la plataforma de TikTok, se viralizó una grabación de un aficionado en calles de Baja California, quien luego de identificarlo desde su automóvil, se estacionó unas cuadras antes para correr en su dirección e intentar saludarlo.Al ver que el joven aficionado se acercaba al vehículo, Mora bajo el cristal de la puerta y lo saludó con una sonrisa y un apretón de manos, para posteriormente continuar su camino. La grabación ya supera los 2 millones de reproducciones.