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Paramédicos y bomberos atienden ataque de abejas a jardinero en Mérida

Bomberos sofocaron el incendio provocado en el árbol y dispersaron el enjambre para evitar más incidentes.

Por El Universal

Julio 10, 2026 04:07 p.m.
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Paramédicos y bomberos atienden ataque de abejas a jardinero en Mérida
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      Un jardinero resultó con picaduras de abejas, luego de que un enjambre, que se encontraba en el tronco de un árbol en los jardines de una empresa en la Colonia México, lo atacó, provocándole múltiples picaduras.


      De acuerdo con datos recabados, el hecho ocurrió cuando el jardinero prendió fuego al tronco para ahuyentar a las abejas.

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      El trabajador utilizó gasolina para prender fuego al árbol e intentar combatir a las abejas; sin embargo, el jardinero no alcanzó a retirarse a tiempo y recibió varias picaduras.
      Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los cuales valoraron al hombre y determinaron que, pese a las lesiones, no requería ser trasladado al hospital.
      También llegaron bomberos que sofocaron el incendio del árbol y más tarde regresaron para dispersar el enjambre.

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