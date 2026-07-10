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Embajada de Noruega reconoce apoyo de mexicanos en Mundial 2026

La embajada de Noruega en México difundió un video agradeciendo la pasión y el apoyo de los seguidores mexicanos.

Por El Universal

Julio 10, 2026 04:04 p.m.
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Embajada de Noruega reconoce apoyo de mexicanos en Mundial 2026
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      Tras la eliminación de México de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al perder contra Inglaterra. Noruega se volvió tendencia al convertirse en el nuevo favorito de la hinchada mexicana al enfrentarse al equipo inglés el próximo sábado en cuartos de final.


      Tal fenómeno se apoderó de la conversación en redes sociales, donde Erling Haaland está conquistando a los internautas con memes, porras y hasta videos creados con Inteligencia Artificial, donde el jugador número 9 de la Selección de Noruega aparece como el "vengador" del Tri.

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      En ese sentido, el furor por el delantero llegó hasta la embajada de Noruega en México, dónde a propósito del próximo partido contra Inglaterra, el conjunto diplomático agradeció el apoyo de la afición mexicana.
      Ante los ojos del mundo, México además de ser uno de los anfitriones de este Mundial, ha sido reconocido por la pasión de su afición en cada partido. Ahora, al quedar descalificados, la hinchada demostró su apoyo al país nórdico para dar pie a una épica "revancha" este sábado 11 de julio.
      Este gesto de equidad fue bien recibido y la embajada reconoció el respaldo de la afición por medio de un video que circuló en redes sociales. "En la embajada de Noruega nos emociona ver el apoyo de nuestros amigos mexicanos a nuestra selección. Ahora, no solo nos unen los tacos y el bacalao, sino también nuestra pasión por el futbol".
      Además, formalmente le dieron la bienvenida a los mexicanos a la porra vikinga más viral. "gracias por unirse a nuestra afición y sean bienvenidos", se menciona en el clip.

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