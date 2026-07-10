España será el rival de Francia

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España, con un nuevo gol agónico de Mikel Merino, derrotó por 2-1 a Bélgica y será rival de Francia el martes en una de las semifinales del Mundial que ya conoce a sus protagonistas y que muchos consideran como una especie de "final anticipada" entre dos de las grandes candidatas al título.

Como sucedió en el triunfo previo por 1-0 sobre Portugal en octavos, Merino, delantero del Arsenal, ingresó desde el banco y convirtió a los 88' el gol de la victoria de la "Roja", que había arrancado en ventaja a los 30' con uno de Fabian Ruiz, del París Saint-Germain.

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Charles De Ketelaere, delantero del Atalanta, celebró su tercer gol en esta Copa al decretar al empate parcial a los 41', poniendo fin así al largo invicto en la valla de Unai Simón, arquero del Athletic de Bilbao que sumaba 650 minutos sin recibir goles tras el último que le había convertido el japonés Ao Tanaka en Qatar 2022.Como frente a Portugal, España también ganó hoy con una dosis de suspenso e incertidumbre, pero logró instalarse en semifinales, instancia en la que espera Francia, la selección que hasta ahora mostró el mejor futbol de esta Copa y que buscará revancha de aquella semifinal perdida en la Eurocopa 2024 que terminó consagrando campeona a la "Roja".Bélgica repitió su actuación en Brasil 2014 (cuando se despidió también en cuartos de final, al caer ante Argentina, a la postre finalista del torneo) sin poder igualar lo hecho en Rusia cuatro años más tarde, cuando logró un inédito e histórico tercer puesto luego de caer con Francia en semifinales.Hoy, los "Diablos Rojos" entrenados por el francés Rudi Garcia, que venían de ponerle fin al "sueño americano" eliminado por paliza a uno de los anfitriones de la Copa, Estados Unidos, cayeron de pie ante uno de los candidatos que, de paso, se tomó revancha con el arbitraje del británico Michael Oliver.Fue en el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial y el segundo que animaron en cuartos de final, como sucedió en México 1986, en Puebla, con triunfo de Bélgica por penales tras empatar 1-1 en tiempo suplementario (luego finalizaría cuarta). España se cobró venganza en Italia 1990 al ganarle por 2-1, aunque fue en fase de grupos de un Mundial en el que ambas selecciones avanzaron a octavos, instancia en la que se despedirían con derrotas frente a Yugoslavia e Inglaterra, respectivamente.A 40 años de aquel primer enfrentamiento, la "Roja" de Luis de la Fuente cantó victoria y se ilusiona con repetir la corona que España conquistó por única vez en Sudáfrica 2010 con una generación dorada que hizo mella en la actual, encabezada por el juvenil Lamine Yamal.El ajustado triunfo llegó con otro gol de Merino saltando a la cancha desde el banco en un partido al final del cual el delantero campeón de la Premier League esta temporada con los "Gunners" señaló: "Siempre es especial convertir un gol y más en un Mundial. Todos queremos jugar estos partidos". "Merino tiene muchas virtudes y es un jugador a la medida de este modelo que podría jugar en cualquier selección y en cualquier equipo", reconoció De la Fuente, al decirse "orgulloso de dirigir a un plantel con tanto compromiso" y considerar que "ganar nunca es fácil y menos en un Mundial".Sobre Francia, Merino consideró que "será un partido entre dos equipos de elite", mientras que su entrenador destacó que "es una grandísima selección que enfrentará a otra grandísima selección y es legítimo pensar que podemos ganarle", aunque en Copa del Mundo los "Blues" ganaron el único duelo previo en Alemania 2006 y por 3-1 en octavos de final.Bélgica demostró ser un hueso duro de roer en un partido equilibrado en el que sufrió la baja por lesión del arquero Thibaut Courtois, del Real Madrid, decisiva porque su reemplazante, el debutante Senne Lammens, del Manchester United, no logró retener un remate de Pau Cubarsí y Merino aprovechó para sentenciar el pleito. Un triunfo que aseguró el pasaje y extendió la racha invicta de España a 36 partidos, uno menos que el récord alcanzado por la Italia de Roberto Mancini y que seguramente Francia intentará interrumpir el martes en Dallas para instalarse en su tercera final consecutiva de una Copa del Mundo.Los "Diablos Rojos", expusieron hoy algunas falencias de la "Roja" con un buen sistema defensivo que anuló a Yamal y limitó los movimientos de Mikel Oyarzabal en ataque, apostando al contragolpe con el aporte de De Ketelaere, autor del empate que se las apañó solo arriba hasta que ingresó Romelu Lukaku a la hora de juego.A las estrellas en cancha se sumaron las que ocuparon un lugar en las gradas en el SoFi Stadium de Los Angeles, como el actor estadounidense Brad Pitt con su novia Inés de Ramón, de familia española, nacida en Nueva Jersey y criada en Suiza, así como el cantante de Oasis, Noel Gallagher, junto a su hijo Sonny, o la cantante Courtney Love, viuda de Curt Cobain, que celebró en cancha sus 62 años de vida. La actriz española Penélope Cruz y el ex tenista estadounidense Pete Sampras también se dieron cita en el partido que definió el segundo pasaje a las semifinales de esta Copa del Mundo que ingresó en la recta decisiva y en la que mañana se conocerá a los otros dos semifinalistas, que serán los vencedores de los duelos que animarán mañana Inglaterra y Noruega en Miami y Argentina, defensora del título, ante Suiza en Kansas City y que chocarán el miércoles en Atlanta por el último pasaje a la definición.