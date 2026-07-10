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Gusano barrenador afecta a más de 2 mil animales en Yucatán

Yucatán reporta 2 mil 259 animales afectados y libera moscas estériles para controlar la plaga.

Por El Universal

Julio 10, 2026 04:23 p.m.
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Gusano barrenador afecta a más de 2 mil animales en Yucatán
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      La Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán (SDR) informó que 2 mil 259 animales han sido afectados por el gusano barrenador desde que comenzó el brote, y los casos siguen en aumento.


      Edgardo Medina Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, indicó que durante las últimas dos semanas se han liberado moscas estériles para contener la plaga, por lo que "exhortamos a los productores a no bajar la guardia y continúen revisando a sus animales y avisen a las autoridades si detectan gusaneras".

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      Reportes de la primera semana de julio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmaron 32 mil 290 casos de miasis en animales del campo y domésticos en 28 entidades del país.
      Por otra parte, en la primera semana de julio, la Secretaría de Salud federal confirmó dos nuevos casos de miasis en humanos en Yucatán, con lo que el estado se mantiene entre las zonas con mayor incidencia de esta enfermedad en el país.
      Con estos dos nuevos casos, Yucatán figura como el tercer estado con más casos, solo detrás de Veracruz, que reportó nueve enfermos, y Puebla, con cuatro.
      En el acumulado nacional, Yucatán suma 36 casos humanos desde que comenzó el resurgimiento de la enfermedad, cifra que coloca al estado en el cuarto lugar del país, solo por debajo de Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

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