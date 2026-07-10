Identifican zonas con más narcomenudeo en Villa de Pozos
Las detenciones por drogas revelan distribución en Las Mercedes y Prados Segunda Sección
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En diferentes colonias de Villa de Pozos, se han detectado problemas de pandillerismo y narcomenudeo, informó David Valdivia Carranza, director de la Guardia Civil Municipal.
Refirió que la proliferación de agrupaciones de pandilleros se ha detectado en las plazas Cóndor y Las Águilas, así como en la colonia Ciudad 2000.
Complementó que, derivado de las detenciones por la posesión de sustancias ilícitas realizadas en los operativos de seguridad, se identificó la comercialización de droga en las colonias Las Mercedes y Prados Segunda Sección.
En entrevista, precisó que, si bien la policía municipal interviene con medidas de proximidad social, a través de la Dirección de la Juventud del ayuntamiento existe acercamiento en las colonias con este tipo de problemáticas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Valdivia Carranza estimó que la corporación municipal atiende de forma mensual tres riñas entre grupos pandilleriles, sobre todo, los fines de semana.
Narcomenudeo afecta a SLP en Índice de Paz
Pierde el estado un sitio en conteo sobre efecto del delito en los estados; comercio de droga registró alza notable
no te pierdas estas noticias
Identifican zonas con más narcomenudeo en Villa de Pozos
Rubén Pacheco
Las detenciones por drogas revelan distribución en Las Mercedes y Prados Segunda Sección
Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones
Iván Edmundo Rodríguez
Advierte la CEPC sobre potenciales lluvias y tormentas en las próximas horas de este viernes
"Seguramente la derogaremos", dice Gallardo sobre "Ley Serrano"
Rubén Pacheco
Insistió en que se debe regular el uso de la IA y las noticias falsas, pero luego de una discusión en la en materia