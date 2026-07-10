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Identifican zonas con más narcomenudeo en Villa de Pozos

Las detenciones por drogas revelan distribución en Las Mercedes y Prados Segunda Sección

Por Rubén Pacheco

Julio 10, 2026 04:30 p.m.
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Identifican zonas con más narcomenudeo en Villa de Pozos
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      En diferentes colonias de Villa de Pozos, se han detectado problemas de pandillerismo y narcomenudeo, informó David Valdivia Carranza, director de la Guardia Civil Municipal.

      Refirió que la proliferación de agrupaciones de pandilleros se ha detectado en las plazas Cóndor y Las Águilas, así como en la colonia Ciudad 2000.

      Complementó que, derivado de las detenciones por la posesión de sustancias ilícitas realizadas en los operativos de seguridad, se identificó la comercialización de droga en las colonias Las Mercedes y Prados Segunda Sección.

      En entrevista, precisó que, si bien la policía municipal interviene con medidas de proximidad social, a través de la Dirección de la Juventud del ayuntamiento existe acercamiento en las colonias con este tipo de problemáticas.

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      Valdivia Carranza estimó que la corporación municipal atiende de forma mensual tres riñas entre grupos pandilleriles, sobre todo, los fines de semana.

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