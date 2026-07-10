Hombre encontrado sin vida en Lomas de Chapultepec

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Un hombre de entre 50 y 55 años fue encontrado sin vida la mañana de este viernes sobre el camellón central de Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, con dirección hacia el Estado de México, a la altura de la colonia Lomas de Chapultepec Primera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas alertaron sobre una persona inconsciente en el camellón ubicado a la altura de Monte Elbruz, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención.

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Tras valorar al hombre, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que la causa del fallecimiento quedó pendiente de determinar.La zona fue acordonada por policías preventivos para preservar los indicios, mientras el cuerpo fue cubierto con una sábana en espera del arribo de personal ministerial.Posteriormente, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el procesamiento del lugar y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley que permitirá establecer la causa de la muerte e identificar oficialmente a la víctima.