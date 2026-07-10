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Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones

Advierte la CEPC sobre potenciales lluvias y tormentas en las próximas horas de este viernes

Por Iván Edmundo Rodríguez

Julio 10, 2026 04:15 p.m.
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Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió este viernes sobre potenciales lluvias y tormentas en las próximas horas en la mayor parte del territorio potosino. .

      Indicó que se mantienen un monitoreo activo por el incremento de nubosidad en Zona Centro y Altiplano, por lo que el pronóstico para hoy es el siguiente:

      - Desde las 14:00 horas, aumentó el potencial de lluvias y tormentas.

      - Durante la tarde, las condiciones se extenderán al resto del estado.

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      - Las zonas de mayor atención serán las sierras de la Zona Media y sus límites con la Zona Centro.

      Recomendaciones de Protección Civil:

      - No intentes cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

      - Si hay tormenta eléctrica, resguárdate y desconecta aparatos.

      - Reduce velocidad al manejar por el pavimento mojado y la poca visibilidad.

      - Ten lista tu mochila de emergencia.

      - Reporta cualquier incidente al 911.

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