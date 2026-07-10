Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones
Advierte la CEPC sobre potenciales lluvias y tormentas en las próximas horas de este viernes
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió este viernes sobre potenciales lluvias y tormentas en las próximas horas en la mayor parte del territorio potosino. .
Indicó que se mantienen un monitoreo activo por el incremento de nubosidad en Zona Centro y Altiplano, por lo que el pronóstico para hoy es el siguiente:
- Desde las 14:00 horas, aumentó el potencial de lluvias y tormentas.
- Durante la tarde, las condiciones se extenderán al resto del estado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
- Las zonas de mayor atención serán las sierras de la Zona Media y sus límites con la Zona Centro.
Recomendaciones de Protección Civil:
- No intentes cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.
- Si hay tormenta eléctrica, resguárdate y desconecta aparatos.
- Reduce velocidad al manejar por el pavimento mojado y la poca visibilidad.
- Ten lista tu mochila de emergencia.
- Reporta cualquier incidente al 911.
Temen inundación en Palma de la Cruz
Urge realizar trabajos de desazolve ante falta de limpieza del río Santiago
Lluvias seguirán este viernes; PC pide extremar precauciones
Las tormentas podrían intensificarse a partir del mediodía y extenderse durante el fin de semana en las cuatro regiones del estado
no te pierdas estas noticias
Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones
Iván Edmundo Rodríguez
Advierte la CEPC sobre potenciales lluvias y tormentas en las próximas horas de este viernes
"Seguramente la derogaremos", dice Gallardo sobre "Ley Serrano"
Rubén Pacheco
Insistió en que se debe regular el uso de la IA y las noticias falsas, pero luego de una discusión en la en materia
Limpian alcantarillas en avenida Coronel Romero
Rolando Morales
Se detectó un tronco y basura acumulada que obstruían el flujo del agua pluvial