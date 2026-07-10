Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió este viernes sobre potenciales lluvias y tormentas en las próximas horas en la mayor parte del territorio potosino. .

Indicó que se mantienen un monitoreo activo por el incremento de nubosidad en Zona Centro y Altiplano, por lo que el pronóstico para hoy es el siguiente:

- Desde las 14:00 horas, aumentó el potencial de lluvias y tormentas.

- Durante la tarde, las condiciones se extenderán al resto del estado.

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- Las zonas de mayor atención serán las sierras de la Zona Media y sus límites con la Zona Centro.

Recomendaciones de Protección Civil:

- No intentes cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

- Si hay tormenta eléctrica, resguárdate y desconecta aparatos.

- Reduce velocidad al manejar por el pavimento mojado y la poca visibilidad.

- Ten lista tu mochila de emergencia.

- Reporta cualquier incidente al 911.

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