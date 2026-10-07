logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Avalan multas millonarias a empresas por acoso telefónico

Por unanimidad, la reforma establece hasta 2.3 millones de pesos de sanción económica

Por El Universal

Octubre 07, 2026 04:25 p.m.
A
Foto: Agencias

Foto: Agencias

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El pleno del Senado aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que sancionará con multas que van de los 56 mil 570 a poco más de 2 millones 345 mil pesos a las empresas que incurran en prácticas de acoso telefónico con fines comerciales.

      Durante la sesión ordinaria se aprobó por unanimidad por 96 votos la reforma los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis.

      La reforma presentada por la senadora del PAN, Mayuli Martínez, establece la prohibición para que proveedores y empresas realicen llamadas telefónicas o comunicaciones por cualquier otro medio no autorizado, de forma reiterada y persistente, con fines comerciales o publicitarios.

      En tribuna, Mayuli Martínez expuso que "esta reforma representa una herramienta que inhibirá el acoso telefónico comercial y que contribuya a la voluntad del consumidor y que se respete su privacidad, tenga una protección mucho más efectiva y que su tranquilidad no dependa de cuántas veces tenga que repetir que no esté interesado en esos productos o en esas llamadas telefónicas".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Buscan diputados prohibir acoso telefónico por bienes o servicios

      El diputado Antonio Natale Gutiérrez, de la fracción parlamentaria del PVEM, propuso retomar la Ley Federal de Protección al Consumidor para evitar el acoso publicitario por medio de llamadas telefóni...

      Esta disposición se incorpora al marco legal que ya prohíbe enviar publicidad a quienes hayan manifestado expresamente su voluntad de no recibirla o se encuentren inscritos en el registro correspondiente.

      Además, mantiene la responsabilidad solidaria de los proveedores cuando la publicidad sea enviada a través de terceros.

      La reforma también incluye sanciones a las empresas que incumplan dichas prohibiciones relativas al uso de información con fines mercadotécnicos o publicitarios y a las comunicaciones comerciales no autorizadas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Avalan multas millonarias a empresas por acoso telefónico
      Avalan multas millonarias a empresas por acoso telefónico

      Avalan multas millonarias a empresas por acoso telefónico

      SLP

      El Universal

      Por unanimidad, la reforma establece hasta 2.3 millones de pesos de sanción económica

      Cemex entra al top 10 de empresas con mejor reputación en México
      Cemex entra al top 10 de empresas con mejor reputación en México

      Cemex entra al top 10 de empresas con mejor reputación en México

      SLP

      Redacción

      El reconocimiento refleja la confianza de clientes y colaboradores en la trayectoria de Cemex.

      Cindy estaba enojada antes de asesinar a su familia: Fiscalía
      Cindy estaba enojada antes de asesinar a su familia: Fiscalía

      Cindy estaba enojada antes de asesinar a su familia: Fiscalía

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía de Nuevo León detalla hallazgos toxicológicos y testimonios sobre el caso.

      Premian la Historia de Mexicanos que inspiran
      Premian la Historia de Mexicanos que inspiran

      Premian la Historia de Mexicanos que inspiran

      SLP

      El Universal

      El evento en el Centro Cultural El Rule destacó talentos que impulsan la inspiración nacional.