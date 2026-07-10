Alertan de riesgo de colapso en acuífero

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Torreón, Coah.- El acuífero Principal, de la Comarca Lagunera, es uno de los 10 más sobreexplotados de México pues presenta un déficit anual de 111.4 millones de metros cúbicos, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que representa que cada año se extrae mucha más agua de la que naturalmente puede recargarse.

Frente a este escenario, ambientalistas, activistas y organizaciones libran diversas batallas para frenar un modelo que, advierten, compromete el futuro de La Laguna.

Entre esas batallas está la defensa de la sentencia 543 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a revisar el modelo de explotación del acuífero. También está la lucha por el desorden en las concesiones de agua y, a últimas fechas, la batalla por impedir la instalación de una planta de fertilizantes que, alertan, pondría en riesgo el Área Natural Protegida del Cañón de Fernández, el recurso hídrico más importante en la región.

La lucha no es nueva, durante décadas, La Laguna construyó su prosperidad alrededor del agua: la región es la cuenca lechera más importante del país, pues produce 21.8% de toda la leche en México, de acuerdo con datos de 2024 del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la mayor participación nacional.

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Para sostener esa producción, año con año se siembran más de 100 mil hectáreas de forraje, cultivos que requiere una elevada demanda de agua.

"La naturaleza ya nos está diciendo que este modelo no es sostenible", señala Francisco Valdés Perezgasa, presidente de Prodefensa del Nazas.

Al respecto, Amorita Salas Westphal, doctora en Manejo de Recursos Naturales y presidenta de la asociación Tequio Lagunero, considera que la crisis hídrica obliga a replantear completamente la relación entre economía y naturaleza. A la mala gestión del acuífero se suma el cambio climático, que incrementa la incertidumbre sobre las futuras disponibilidades.