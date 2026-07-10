logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alertan de riesgo de colapso en acuífero

Por El Universal

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan de riesgo de colapso en acuífero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Torreón, Coah.- El acuífero Principal, de la Comarca Lagunera, es uno de los 10 más sobreexplotados de México pues presenta un déficit anual de 111.4 millones de metros cúbicos, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que representa que cada año se extrae mucha más agua de la que naturalmente puede recargarse.

      Frente a este escenario, ambientalistas, activistas y organizaciones libran diversas batallas para frenar un modelo que, advierten, compromete el futuro de La Laguna.

      Entre esas batallas está la defensa de la sentencia 543 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a revisar el modelo de explotación del acuífero. También está la lucha por el desorden en las concesiones de agua y, a últimas fechas, la batalla por impedir la instalación de una planta de fertilizantes que, alertan, pondría en riesgo el Área Natural Protegida del Cañón de Fernández, el recurso hídrico más importante en la región.

      La lucha no es nueva, durante décadas, La Laguna construyó su prosperidad alrededor del agua: la región es la cuenca lechera más importante del país, pues produce 21.8% de toda la leche en México, de acuerdo con datos de 2024 del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la mayor participación nacional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para sostener esa producción, año con año se siembran más de 100 mil hectáreas de forraje, cultivos que requiere una elevada demanda de agua.

      "La naturaleza ya nos está diciendo que este modelo no es sostenible", señala Francisco Valdés Perezgasa, presidente de Prodefensa del Nazas.

      Al respecto, Amorita Salas Westphal, doctora en Manejo de Recursos Naturales y presidenta de la asociación Tequio Lagunero, considera que la crisis hídrica obliga a replantear completamente la relación entre economía y naturaleza. A la mala gestión del acuífero se suma el cambio climático, que incrementa la incertidumbre sobre las futuras disponibilidades.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Detienen a conductor vinculado con desaparición de adolescentes en Jalisco
        Detienen a conductor vinculado con desaparición de adolescentes en Jalisco

        Detienen a conductor vinculado con desaparición de adolescentes en Jalisco

        SLP

        El Universal

        Fiscalía mantiene investigación por posible reclutamiento forzado y busca responsables de desapariciones.

        Somos México toma protesta y anuncia veto a narcogobiernos en Morelos
        Somos México toma protesta y anuncia veto a narcogobiernos en Morelos

        Somos México toma protesta y anuncia veto a narcogobiernos en Morelos

        SLP

        El Universal

        Critican gestión de Cuauhtémoc Blanco y actual gobernadora por vínculos con redes criminales.

        Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz
        Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz

        Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz

        SLP

        El Universal

        El juez de Control determinó iniciar juicio contra ocho personas por homicidio doloso calificado en Veracruz.

        Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas
        Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas

        Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas

        SLP

        El Universal

        Coordinación permanente entre autoridades busca mantener la paz y seguridad en las cuatro regiones del estado.