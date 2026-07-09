Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz

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XALAPA, Ver., julio 9 (EL UNIVERSAL).- Las ocho personas detenidas por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez fueron vinculadas a proceso.

Proceso judicial contra implicados en asesinato de Roxana Guzmán

Un juez de Control encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio como presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en contra de la propietaria del portal de noticias web Pulso Informativo del Sureste.

Si bien siguen siendo considerados como inocentes, el órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba para establecer su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 2 de junio, cuando la mujer fue privada de la libertad por sujetos armados en su domicilio del municipio de Nanchital.

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Implicación de policías municipales en caso Roxana Guzmán

La vinculación a proceso fue en contra de Javier Iván "N", alias "Delta 1"; José del Carmen "N", alias "Delta 7"; Luis Arturo "N", alias "Delta 11" o "El Pelón"; Karen Monserrat "N", alias "La Hiena"; Julio César "N"; Luis Enrique "N"; Juan Carlos "N" e Ismael "N".

Entre ellos se encuentran tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlan del Sureste.