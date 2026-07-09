logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz

El juez de Control determinó iniciar juicio contra ocho personas por homicidio doloso calificado en Veracruz.

Por El Universal

Julio 09, 2026 09:15 p.m.
A
Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      XALAPA, Ver., julio 9 (EL UNIVERSAL).- Las ocho personas detenidas por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez fueron vinculadas a proceso.

      Proceso judicial contra implicados en asesinato de Roxana Guzmán

      Un juez de Control encontró elementos suficientes para iniciarles un juicio como presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en contra de la propietaria del portal de noticias web Pulso Informativo del Sureste.

      Si bien siguen siendo considerados como inocentes, el órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba para establecer su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 2 de junio, cuando la mujer fue privada de la libertad por sujetos armados en su domicilio del municipio de Nanchital.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Implicación de policías municipales en caso Roxana Guzmán

      La vinculación a proceso fue en contra de Javier Iván "N", alias "Delta 1"; José del Carmen "N", alias "Delta 7"; Luis Arturo "N", alias "Delta 11" o "El Pelón"; Karen Monserrat "N", alias "La Hiena"; Julio César "N"; Luis Enrique "N"; Juan Carlos "N" e Ismael "N".

      Entre ellos se encuentran tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlan del Sureste.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz
      Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz

      Vinculan a proceso a ocho por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz

      SLP

      El Universal

      El juez de Control determinó iniciar juicio contra ocho personas por homicidio doloso calificado en Veracruz.

      Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas
      Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas

      Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas

      SLP

      El Universal

      Coordinación permanente entre autoridades busca mantener la paz y seguridad en las cuatro regiones del estado.

      Nuevo líder del CJNG no ha demostrado fuerza, dicen expertos
      Nuevo líder del CJNG no ha demostrado fuerza, dicen expertos

      Nuevo líder del CJNG no ha demostrado fuerza, dicen expertos

      SLP

      El Universal

      La violencia en México se mantiene contenida durante el Mundial, pero expertos prevén posibles cambios tras el evento.

      Tres mujeres mueren ahogadas en patrulla arrastrada por río en Puebla
      Tres mujeres mueren ahogadas en patrulla arrastrada por río en Puebla

      Tres mujeres mueren ahogadas en patrulla arrastrada por río en Puebla

      SLP

      El Universal

      El agente policial desaparecido acudió a prestar auxilio en la colonia Humberto Vidal durante las intensas lluvias en Puebla.