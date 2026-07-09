Detienen a conductor vinculado con desaparición de adolescentes en Jalisco

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Desaparición en Jalisco, seis jóvenes liberados y una investigación

Jueves, 9 de julio de 2026 20:24 | Estados | JALISCO-DESAPARECIDOS

CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- En Jalisco, recientemente se registró la desaparición de seis jóvenes, tres de ellos desaparecieron el 25 de junio, cuando se dirigían a su ceremonia de graduación, y el 30 de junio desaparecieron otros tres adolescentes al salir de su evento, por lo que la Fiscalía del Estado inició dos investigaciones en las que mantiene como principal línea el posible reclutamiento forzado por parte de un grupo criminal.

Aunque los hechos ocurrieron en municipios distintos y con cinco días de diferencia, ambos casos provocaron una amplia movilización de las autoridades para dar con el paradero de los jóvenes.

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A dos semanas de los hechos, la Fiscalía de Jalisco confirmó que los seis jóvenes ya fueron liberados y localizados con vida. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron las desapariciones, identificar a los responsables y determinar si existe alguna relación entre ambos casos.

¿Qué pasó con los tres jóvenes desaparecidos en Puerto Vallarta?

El primer caso ocurrió en Puerto Vallarta, donde desaparecieron:

· Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años

· José Israel Ramos Mejía, de 17

· Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años.

Los tres esperaban el transporte público para trasladarse a su ceremonia de graduación cuando se perdió el contacto con ellos.

Durante su ausencia, los jóvenes lograron comunicarse con sus familiares para informar que se encontraban bien y que no regresarían a casa. Pese a ello, la Fiscalía descartó que se tratara de una decisión voluntaria, ya que los indicios obtenidos durante la investigación apuntaban a un posible reclutamiento forzado por parte de un grupo delictivo.

Este jueves, la vicefiscal para personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, confirmó que los tres fueron liberados y ya se encuentran con sus familias. Asimismo, indicó que la línea de investigación por posible reclutamiento forzado continúa vigente, aunque precisó que las propias víctimas no consideran que hayan sido reclutadas de esa forma.

¿Qué pasó con los tres adolescentes desaparecidos en Guadalajara?

El segundo caso ocurrió en Guadalajara donde desaparecieron:

· Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años

· Jórdan Isaac García López, de 14

· Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años

Los adolescentes desaparecieron después de asistir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso.

El mensaje que enviaron antes de desaparecer

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía informó que antes de desaparecer los adolescentes comentaron a uno de sus compañeros que serían llevados a trabajar a la sierra durante tres meses. Horas después, la madre de uno de ellos recibió un mensaje en el que le pedían orar por los tres.

La vicefiscal Trujillo Cuevas informó que los tres adolescentes fueron liberados y regresaron por sus propios medios a sus hogares. Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía, donde rinden su declaración para reconstruir lo ocurrido y obtener información que permita identificar a los responsables y avanzar en otras investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.

Operativos y cámaras del C5 llevaron a su liberación

La funcionaria aseguró que la liberación de los adolescentes fue resultado de los operativos desplegados de manera simultánea por autoridades federales, estatales y municipales, con apoyo de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y del sistema de videovigilancia C5. "A una persona no la liberan por casualidad", afirmó al rechazar que el regreso de los menores haya ocurrido de manera fortuita.

Las investigaciones continúan; hay un detenido

Las investigaciones permitieron identificar, mediante el sistema de videovigilancia, el vehículo en el que presuntamente fueron trasladados los tres adolescentes tras su desaparición. Con esa información se emitió una alerta de búsqueda de la unidad y este miércoles policías de Zapopan lograron ubicarla y detener a su conductor.

El hombre fue presentado ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración, mientras las autoridades determinan su situación jurídica y establecen su probable participación en los hechos.

Aunque las seis víctimas ya fueron localizadas con vida, ambos casos permanecen bajo investigación. Las autoridades continúan recabando declaraciones y analizando las pruebas obtenidas para esclarecer cómo ocurrieron las desapariciones, identificar a todos los involucrados y establecer si existe algún vínculo entre los hechos registrados en Puerto Vallarta y Guadalajara.