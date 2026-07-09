FBI investiga operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos

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NUEVA YORK., julio 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El FBI inició una investigación sobre transacciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial de 2026.

Denuncia argentina impulsa investigación del FBI

Lo reveló el diario argentino La Nación, el cual cita dos fuentes para asegurar que las autoridades estadounidenses pretenden investigar cómo la AFA, presidida por Claudio Tapia, movió cientos de millones de dólares a través del sistema bancario de ese país y si estas operaciones infringieron la legislación local, incluyendo delitos como lavado de dinero o fraude.

Empresa TourProdEnter y sus operaciones financieras

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En el centro de la investigación se encuentra "TourProdEnter", una empresa con sede en Florida vinculada al productor teatral Javier Faroni. Según documentos obtenidos por el diario argentino, la empresa gestionaba los acuerdos comerciales internacionales de la AFA y movió al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en cinco instituciones financieras diferentes.

La investigación del FBI se originó a partir de una denuncia presentada ante las autoridades estadounidenses en 2024 por el ministerio de Seguridad de Argentina, encabezado por Patricia Bullrich, una de las principales laderas del presidente Javier Milei, quien insistentemente apuntó contra Tapia.

En aquel momento, empero, los investigadores concluyeron que no existían pruebas suficientes para abrir una investigación. Sin embargo, las nuevas acusaciones y los documentos bancarios presentados a principios de 2026 suscitaron aún más sospechas.