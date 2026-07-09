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Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas

Coordinación permanente entre autoridades busca mantener la paz y seguridad en las cuatro regiones del estado.

Por El Universal

Julio 09, 2026 09:09 p.m.
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Gobierno Federal y SLP refuerzan seguridad en carreteras y zonas estratégicas
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      SAN LUIS POTOSÍ, SLP., julio 9 (EL UNIVERSAL).- Los gobiernos federal y de San Luis Potosí acordaron reforzar los operativos de seguridad en carreteras, zonas estratégicas y puntos prioritarios de la entidad, como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la seguridad y combatir los delitos de alto impacto.

      Gobierno Federal refuerza seguridad en San Luis Potosí

      Al término de una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) aseguró que esta coordinación permitirá mantener a San Luis Potosí entre los estados más seguros del país.

      Participación de fuerzas federales y estatales en operativos

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      Explicó que en los operativos participarán elementos de reacción de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones estatales y las fiscalías, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

      Durante el encuentro, Gallardo Cardona destacó que el trabajo coordinado con la Federación ha sido clave para mantener a la baja los delitos de alto impacto, preservar la paz social y brindar mayor seguridad a las familias potosinas en las cuatro regiones del estado.

      Señaló que la administración estatal mantiene comunicación permanente con las autoridades federales para dar seguimiento a operativos, objetivos prioritarios y acciones de vigilancia, con especial atención en zonas de alta movilidad, corredores carreteros, áreas de crecimiento económico y puntos donde se requiere una presencia institucional constante.

      El mandatario afirmó que la colaboración con Omar García Harfuch y las instituciones federales fortalece una estrategia basada en inteligencia, coordinación y capacidad de reacción para proteger a la población.

      Finalmente, reiteró que su gobierno continuará trabajando de manera conjunta con la Federación para ampliar la presencia de las fuerzas de seguridad, mejorar la respuesta institucional y consolidar la reducción de los delitos de alto impacto en beneficio de las familias potosinas.

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