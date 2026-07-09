Pierluigi Collina defiende integridad de árbitros en Mundial 2026

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NUEVA YORK., julio 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El italiano Pierluigi Collina, responsable arbitral de la FIFA, defendió la "integridad" de los jueces que dirigieron partidos durante el Mundial 2026. "Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros del Mundial. Y nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente Gianni Infantino", enfatizó Collina.

Pierluigi Collina defiende integridad árbitros en Mundial 2026

El exárbitro italiano, quien dirigió la final del Mundial de Corea-Japón 2002, ofreció un balance del torneo en disputa en Estados Unidos, Canadá y México en una entrevista que concedió al sitio web de la FIFA antes del inicio de los cuartos de final. Collina, de 66 años y asumido en el cargo en 2017, agregó que Infantino "siempre ha demostrado un apoyo total al equipo arbitral de la FIFA, confiando en nuestra capacidad para operar con completa independencia".

La aclaración de Collina obedece a las críticas que Infantino y el tribunal de disciplina de la FIFA recibieron luego del "indulto" para el delantero estadounidense Folarin Balogun, quien pudo jugar en la dolorosa derrota por 4-1 contra Bélgica en octavos de final pese a haber sido expulsado en el triunfo contra Bosnia y Herzegovina en la instancia previa.

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Controversia por indulto a Folarin Balogun y respaldo de Infantino

La FIFA habilitó a Balogun pese a que el delantero de 25 años había recibido una roja directa durante la victoria por 2-0 contra Bosnia y Herzegovina, pero pudo jugar ante Bélgica por una decisión del tribunal de disciplina de la entidad presidida por Infantino. Justamente Infantino revalidó la independencia de los organismos judiciales de la FIFA luego de confirmar que habló con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la suspensión de Balogun después que el mandatario revelara en la Casa Blanca ese diálogo sobre la sanción del delantero del Mónaco.

"Los árbitros toman decisiones de buena fe y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos", remarcó Collina, quien aseguró estar "satisfecho en general".

"Sin embargo, con una cantidad tan grande de partidos jugados en un período de tiempo relativamente corto, es normal que algo no haya salido según lo planeado", reconoció el italiano, distinguido como el mejor árbitro del mundo entre 1998 y 2003 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). A continuación, Collina analizó uno de los episodios registrados durante el Mundial 2026, empezando por un gol anulado a Egipto en el partido de octavos de final contra Argentina que pudo permitirles a los "Faraones" aumentar a los 58' la ventaja cuando ganaban por 1-0.

El árbitro francés Francois Letexier anuló un gol a Mostafa Ziko luego de revisar la acción en el VAR tras un llamado de su compatriota Jérome Brisard, quien le advirtió sobre una falta de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada. "Attia pisó claramente el pie de Lisandro Martínez. Tras cada gol, el VAR revisa la fase de posesión ofensiva (APP). Si se detecta una falta en la fase de construcción del juego (como ocurrió en este caso) y se considera que influyó en el gol, el VAR recomendará una revisión", explicó Collina. "No existe un límite definido en cuanto a la distancia al arco ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol", agregó Collina, quien avaló la decisión de Letexier y el aviso de Brisard.