logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Estados Unidos quiere organizar Mundial de Clubes 2029

La FIFA sostuvo conversaciones preliminares con funcionarios estadounidenses sobre la sede 2029.

Por El Universal

Julio 09, 2026 09:10 p.m.
A
Estados Unidos quiere organizar Mundial de Clubes 2029
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA YORK., julio 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Estados Unidos manifestó su interés en albergar el Mundial de Clubes de 2029, con el objetivo de capitalizar el éxito de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo que organizó con Canadá y México.

      FIFA mantiene conversaciones preliminares sobre Mundial 2029

      La FIFA mantuvo conversaciones preliminares con funcionarios estadounidenses sobre sus planes para 2029, aunque aún no está claro si el presidente Donald Trump ha participado de esos encuentros.

      "El fútbol ya no es una historia estadounidense del futuro; está sucediendo ahora mismo. Hay una enorme demanda para venir a Estados Unidos a ver la Copa Mundial", declaró Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Chelsea campeón en primera edición del Mundial de Clubes con 32 equipos

      Chelsea se coronó en la primera edición del Mundial de Clubes con 32 equipos, que se disputó justamente en Estados Unidos con un formato que la FIFA modificó respecto de las ediciones anteriores del certamen.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Estados Unidos quiere organizar Mundial de Clubes 2029
      Estados Unidos quiere organizar Mundial de Clubes 2029

      Estados Unidos quiere organizar Mundial de Clubes 2029

      SLP

      El Universal

      La FIFA sostuvo conversaciones preliminares con funcionarios estadounidenses sobre la sede 2029.

      Francia supera a Marruecos y llega a semifinales en Boston
      Francia supera a Marruecos y llega a semifinales en Boston

      Francia supera a Marruecos y llega a semifinales en Boston

      SLP

      AP

      Mbappé anotó su octavo gol en el torneo y sufrió un golpe en el tobillo, pero Francia mantiene su paso firme.

      Karolina Muchova elimina a Coco Gauff en Wimbledon: final checa asegurada
      Karolina Muchova elimina a Coco Gauff en Wimbledon: final checa asegurada

      Karolina Muchova elimina a Coco Gauff en Wimbledon: final checa asegurada

      SLP

      AP

      Muchova superó a Gauff en un desempate cargado de tensión y se medirá a Noskova en la final del torneo.

      Cruz Azul solicita cambio de sede para Apertura 2026
      Cruz Azul solicita cambio de sede para Apertura 2026

      Cruz Azul solicita cambio de sede para Apertura 2026

      SLP

      El Universal

      La Liga MX informó que Cruz Azul solicitó formalmente jugar en Ciudad de los Deportes para el próximo torneo.