Estados Unidos quiere organizar Mundial de Clubes 2029

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NUEVA YORK., julio 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Estados Unidos manifestó su interés en albergar el Mundial de Clubes de 2029, con el objetivo de capitalizar el éxito de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo que organizó con Canadá y México.

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La FIFA mantuvo conversaciones preliminares con funcionarios estadounidenses sobre sus planes para 2029, aunque aún no está claro si el presidente Donald Trump ha participado de esos encuentros.

"El fútbol ya no es una historia estadounidense del futuro; está sucediendo ahora mismo. Hay una enorme demanda para venir a Estados Unidos a ver la Copa Mundial", declaró Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026.

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