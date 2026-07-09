Aldo Rendón llega a La casa de los famosos México con estilo propio
El nuevo habitante busca llegar a la final mostrando su auténtica personalidad y opiniones.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- Es una de las figuras más polémicas del mundo de la moda y, ahora, también es el cuarto habitante confirmado de "La casa de las famosos México": Aldo Rendón.
La casa de los famosos México confirma a Aldo Rendón como nuevo participante
Como ya se ha hecho costumbre, esta noche la producción del reality reveló otro un nombre más de la lista de nuevos participantes, y aunque muchos ya lo esperaban, la llegada del stylist causó sorpresa.
Declaraciones de Aldo Rendón en su presentación
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Durante su presentación, y fiel a su sentido del humor ácido, Rendón aseguró que su objetivo no es caer bien; sino mostrarse tal cual es y, obviamente, llegar a la final: "Todo México va a escuchar lo que pienso y espero que no lo tomen a mal", dijo.
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