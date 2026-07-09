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FIFA reporta 20 mil millones visualizaciones en Mundial 2026

El torneo cuenta con récord de 48 selecciones y una asistencia promedio de 65 mil espectadores por partido.

Por El Universal

Julio 09, 2026 09:29 p.m.
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FIFA reporta 20 mil millones visualizaciones en Mundial 2026
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      NUEVA YORK., julio 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La FIFA anunció que registró más de 20 mil millones de visualizaciones de video en todas sus plataformas tras la disputa de los primeros 96 partidos del Mundial de 2026, que concluirá el domingo 19 con la final prevista en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

      Mundial 2026: récord de selecciones y partidos

      Esta cifra forma parte de un evento que la FIFA califica "de proporciones sin precedentes", empezando, por supuesto, por el récord de 48 selecciones participantes y, en consecuencia, por el total de 104 partidos del torneo en disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

      Momentos virales y asistencia en estadios

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      Entre los momentos que se han vuelto virales a nivel mundial se encuentra la celebración noruega de "Viking Row", que ha acumulado 172 millones de visualizaciones en la plataforma TikTok. Hasta la fecha, más de 6.25 millones de espectadores han asistido a los partidos, con una media de más de 65 mil personas por encuentro y una ocupación del 99.7% en los estadios.

      La FIFA también ha revelado algunos datos interesantes, como que el mediocampista belga Youri Tielemans corrió la mayor distancia hasta el momento con 61.8 kilómetros. A su vez, el delantero y capitán de Francia, Kylian Mbappé, registró la velocidad máxima en el sprint, alcanzando los 37.6 kilómetros por hora, mientras que el mediocampista senegalés Pape Gueye estableció el remate más rápido, pues alcanzó los 131.9 kilómetros por hora.

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