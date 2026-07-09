Adiós a las humedades en casa; los mejores consejos

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- Las gotas y las humedades son algunos de los problemas más comunes en las viviendas, especialmente durante la temporada de lluvias. Aunque muchas veces comienzan como pequeñas manchas en las paredes o el techo, con el tiempo pueden provocar daños estructurales, desprendimiento de pintura y la aparición de hongos y moho.

Recomendaciones para prevenir filtraciones en techos y azoteas

De acuerdo con especialistas en mantenimiento y rehabilitación de viviendas, la mejor manera de combatir las filtraciones es la prevención. Realizar revisiones periódicas y atender las primeras señales de humedad puede evitar reparaciones más costosas y reducir el deterioro de la vivienda.

Según el portal especializado en mantenimiento y rehabilitación de inmuebles Primer Grupo Gran Vía, una de las principales recomendaciones es revisar periódicamente techos y azoteas para detectar encharcamientos, desgaste del impermeabilizante o la presencia de grietas.

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Los expertos señalan que las fisuras profundas deben repararse adecuadamente antes de impermeabilizar nuevamente la superficie. Para ello, se recomienda limpiar la zona afectada y utilizar selladores específicos para exteriores que ayuden a impedir el paso del agua.

Limpieza y mantenimiento de canalones, bajantes y selladores

Otro aspecto fundamental es la limpieza de canalones y bajantes. El sitio especializado en hogar y decoración TuHogar explica que la acumulación de hojas, tierra o basura puede impedir el correcto desagüe del agua de lluvia y favorecer filtraciones hacia muros y techos.

Asimismo, se aconseja inspeccionar las uniones de ventanas, puertas y marcos exteriores. Los selladores deteriorados o cuarteados pierden su capacidad de impedir el ingreso de agua, por lo que es recomendable retirarlos y reemplazarlos cuando presenten signos de desgaste.

La humedad no siempre proviene del exterior. Actividades cotidianas como cocinar, bañarse o secar ropa dentro de habitaciones cerradas incrementan la condensación y favorecen la aparición de moho.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), mantener una adecuada ventilación en el hogar es una de las medidas más efectivas para reducir la humedad y prevenir el crecimiento de hongos. Por ello, especialistas recomiendan abrir las ventanas diariamente y utilizar extractores de aire en baños y cocinas.

Los expertos también sugieren evitar secar ropa húmeda en espacios cerrados, ya que el agua que se evapora termina impregnándose en paredes, techos y muebles.

En viviendas ubicadas en zonas con altos niveles de humedad, el uso de deshumidificadores puede contribuir a mantener niveles adecuados de humedad ambiental y disminuir la condensación.

Finalmente, los especialistas coinciden en que las manchas negras o los primeros indicios de moho no deben ignorarse. Atender el problema desde su aparición permite evitar que los hongos se propaguen y provoquen mayores afectaciones en el hogar.