Almirante Ojeda D., con doble blindaje

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Ciudad de México.- A casi dos años de haber salido del gobierno federal, el extitular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, tiene un doble blindaje, pues su paradero, bienes, inversiones y ahorros son un misterio.

Las declaraciones patrimoniales y de intereses de Ojeda Durán se mantienen reservadas por motivos de seguridad nacional y se podrán conocer hasta el 1 de enero de 2030.

Al consultar en la plataforma Declaranet, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se indica que la información patrimonial del quien fuera secretario de Marina en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra reservada con base en disposiciones legales.

Destaca que el 1 de enero del año pasado el Comité de Transparencia de la Marina reservó por cinco años las declaraciones patrimoniales de más de 2 mil elementos navales que causaron baja a partir del 1 de octubre de 2024, fecha en la que terminó el sexenio de AMLO e inició el actual gobierno.

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Esta reserva de la declaración del exsecretario de Marina se encuentra en medio del escándalo de sus sobrinos políticos, los exmarinos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, acusados de ser parte de una red criminal de huachicol fiscal en aduanas marítimas.

El 28 de agosto, Ojeda Durán fue citado a declarar durante la audiencia del excontralmirante Fernando Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega que no lo pudo localizar, según afirmó Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna.

En entrevista, el litigante señaló que él solicitó que Ojeda Durán, tío político de los hermanos Farías Laguna, estuviera presente en la diligencia en la que se vinculó a proceso al exmarino por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

En diciembre de 2018, en su declaración patrimonial al iniciar el gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda Durán detalló que recibía un ingreso mensual por el cargo de secretario de Marina de 129 mil 967 pesos.