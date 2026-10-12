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Amanece Puerto Vallarta como pueblo fantasma

Por El Universal

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Amanece Puerto Vallarta como pueblo fantasma
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      PUERTO VALLARTA, Jal.- La ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, acostumbrada al movimiento de turistas por sus calles y playas y al ruido de automóviles, amaneció convertido en un pueblo fantasma. Las avenidas quedaron vacías, los comercios bajaron sus cortinas y las patrullas de las fuerzas federales recorrieron una ciudad que, en plena temporada turística, parecía haberse detenido ante la amenaza del huracán Simon.

      Los habitantes permanecieron dentro de sus viviendas y los visitantes se resguardaron en los hoteles, mientras el ciclón mantenía en alerta a las autoridades federales y estatales.

      En un recorrido realizado en las avenidas México, Los Poetas y Fluvial se observó que el paisaje turístico habitual había sido sustituido por cortinas metálicas, establecimientos protegidos con tablones de madera y costales de arena apilados frente a las entradas de los negocios.

      Algunos policías municipales permanecían en las inmediaciones de establecimientos comerciales para reforzar la vigilancia y prevenir posibles saqueos.

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      En supermercados y tiendas de autoservicio se atendía a  clientes en ventanillas, mientras que el resto de sus instalaciones permanecía protegido ante las condiciones climáticas.

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