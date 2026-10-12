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Amplían plazo para ley de feminicidio

Por El Universal

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Amplían plazo para ley de feminicidio
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva, anunció que el Senado de la República amplió el plazo para dictaminar el proyecto que expide Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

      Martínez Miranda informó que el pasado 5 de octubre recibió un oficio de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena, en el que solicita una prórroga para continuar los diálogos con víctimas, especialistas y organizaciones civiles.

      Recordó que a las comisiones dictaminadoras también se turnaron tres iniciativas, adicionales a la presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum: una de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del PAN, otra de la senadora Laura Estrada Mauro, de Morena; y una más promovida por el PRI.

      "Cuando cuatro fuerzas distintas coinciden en que este país necesita una ley general contra el feminicidio, lo que falta no es voluntad: lo que falta es afinar. Y afinar, en esta materia, quiere decir escuchar a quien ha vivido esa violencia", señaló el senador.

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      Higinio Martínez destacó que las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos, han realizado mesas de diálogo con especialistas, organizaciones civiles, personas expertas y víctimas, encuentros donde se han externado temas que requieren análisis.

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