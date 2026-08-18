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Senadora acusa compaña contra AMLO tras retiro de visa de "Andy"

Durante una asamblea en Apizaco, Rivera aseguró que Estados Unidos busca acabar con el expresidente y ahora va contra sus hijos.

Por Redacción

Agosto 18, 2026 05:33 p.m.
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Senadora acusa compaña contra AMLO tras retiro de visa de Andy
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (EL UNIVERSAL).- La senadora morenista de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguró que el retiro de visa de Andrés Manuel López Beltrán, se trata de una estrategia para acabar con el legado de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. "No lo pueden dejar vivo", afirmó.

      Senadora Rivera denuncia campaña contra AMLO y su familia

      En un video difundido en redes sociales, se puede observar a la senadora durante una asamblea de defensa de la soberanía por parte del partido en Apizaco, Tlaxcala, acompañada por Maura Hernández, exsenadora de la República, realizada el pasado 15 de agosto.

      Durante su discurso, centrado principalmente sobre la intervención de Estados Unidos en México, mencionó que quien está en mira es el propio expresidente, no sus hijos.

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      Declaraciones sobre la intervención de Estados Unidos y consecuencias

      Además, aseguró que EU no quiere que López Obrador esté vivo debido a que "levanta a México y a América Latina".

      "No lo pueden dejar vivo, lo quieren acabado, porque mientras ese señor esté vivo, no solamente levanta a México, levanta a América Latina, por eso ahora van sobre los hijos, sin pruebas, entonces, si el pueblo no se informa, estamos en un grave riesgo, compañeros", señaló.

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