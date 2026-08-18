Chocan tres vehículos en Soledad; sólo daños

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Sólo daños materiales se registraron en un choque de tres vehículos en carretera a Rioverde, a la altura de la avenida Víctor Cervera Pacheco, en la colonia 21 de marzo, con dirección al Periférico.

El reporte fue a las 15:00 horas, cuando tres vehículos se vieron involucrados en el incidente.

El conductor de una camioneta Hyundai chocó por alcance a un vehículo que se retira del lugar, pero el vehículo dañado invadió carril hacia su izquierda pegándole a un taxi de su lado derecho.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso para el deslinde de responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí