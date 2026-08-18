Chocan tres vehículos en Soledad; sólo daños
El incidente ocurrió en la carretera Rioverde a la altura de avenida Víctor Cervera Pacheco
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Sólo daños materiales se registraron en un choque de tres vehículos en carretera a Rioverde, a la altura de la avenida Víctor Cervera Pacheco, en la colonia 21 de marzo, con dirección al Periférico.
El reporte fue a las 15:00 horas, cuando tres vehículos se vieron involucrados en el incidente.
El conductor de una camioneta Hyundai chocó por alcance a un vehículo que se retira del lugar, pero el vehículo dañado invadió carril hacia su izquierda pegándole a un taxi de su lado derecho.
Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso para el deslinde de responsabilidades.
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