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Chocan tres vehículos en Soledad; sólo daños

El incidente ocurrió en la carretera Rioverde a la altura de avenida Víctor Cervera Pacheco

Por Redacción

Agosto 18, 2026 03:58 p.m.
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Chocan tres vehículos en Soledad; sólo daños
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      Sólo daños materiales se registraron en un choque de tres vehículos en carretera a Rioverde, a la altura de la avenida Víctor Cervera Pacheco, en la colonia 21 de marzo, con dirección al Periférico.

      El reporte fue a las 15:00 horas, cuando tres vehículos se vieron involucrados en el incidente.

      El conductor de una camioneta Hyundai chocó por alcance a un vehículo que se retira del lugar, pero el vehículo dañado invadió carril hacia su izquierda pegándole a un taxi de su lado derecho.

      Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso para el deslinde de responsabilidades. 

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