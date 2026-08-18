Harfuch presume resultados de seguridad en la DEA
El secretario de Seguridad destacó la detención de objetivos prioritarios y el desmantelamiento de infraestructura criminal
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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, participó en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la Administración de Control de Drogas (DEA) y celebrada en Buenos Aires, Argentina, donde compartió resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.
A través de X, el funcionario afirmó que dicha Estrategia, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha fortalecido las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano.
Agregó que esto ha permitido localizar y detener en el país a objetivos prioritarios buscados por autoridades de diferentes países, llevar a Estados Unidos a 92 "de alto impacto", desmantelar infraestructura destinada a la producción de drogas y afectar las redes financieras, logísticas y operativas de las organizaciones criminales transnacionales.
"Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras; por ellos, nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada", comentó.
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Adelantó que el país continuará cooperando con sus socios internacionales a partir de los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, reciprocidad y respeto a la soberanía.
García Harfuch agradeció a la Administración de Control de Drogas y a su director Terrance Cole por su colaboración, intercambio oportuno de información y la invitación a dicho foro.
"Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, México continuará fortaleciendo sus instituciones y actuando con firmeza, inteligencia y coordinación contra quienes generan violencia y dañan a nuestras sociedades", dijo.
Añadió que ninguna organización criminal puede ser más fuerte que los Estados cuando están coordinados.
- Harfuch presume resultados de seguridad en la DEA
En la conferencia de prensa mañanera del pasado 14 de agosto en Palacio Nacional, la mandataria federal contó que, tras un análisis de la asistencia con el Gabinete, se tomó la decisión colectiva de que fuera para "mostrar los resultados de México".
También, destacó la importancia del titular de esta última dependencia porque van a asistir "secretarios de Seguridad de todo el mundo".
"Que se conozca lo que está haciendo México y cómo nuestra relación de defensa de la soberanía, de coordinación sin subordinación con Estados Unidos, está dando mucho más resultados que en muchos lugares del mundo", dijo.
Además, destacó que el jueves 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos, la cifra más baja en por lo menos 15 años, por lo que señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad da resultados.
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