Love of Lesbian anuncia concierto de despedida en CDMX
El último disco y colaboraciones con artistas mexicanos forman parte del repertorio final
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El adiós de Love of Lesbian a su público mexicano no podía ser contenido en una sola fecha, es por eso que los de Barcelona anunciaron un segundo concierto en un recinto más íntimo para terminar de despedirse de la Ciudad de México, show que califican como: "Un regalo para el club de los raros".
Love of Lesbian anuncia segundo concierto en CDMX para despedida
Tras llenar el Auditorio Nacional, la agrupación liderada por Santi Balmes decidió subir una vez más a la tarima del Teatro Metropólitan, que según dicen, es el venue que más momentos confesionales de ellos guarda.
El primer show de esta gira del adiós por la separación de la banda para que cada uno de sus integrantes explore nuevos horizontes será el 25 de noviembre en el Auditorio Nacional, mientras que la nueva y definitiva tendrá lugar el 26 del mismo mes.
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Love of Lesbian prepara gira final con shows en CDMX y Puebla
En este recorrido por uno de los países que mejor recepción ha tenido con los catalanes también se encuentra su paso por el Tecate Comuna en Puebla el 28, misma que será la última según lo dicho por los propios organizadores a EL UNIVERSAL.
En las tres presentaciones Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Joan Ramón Planell, Oriol Bonet y Jordi Rog presentarán varios de sus éxitos además del que por el momento será el disco final del grupo.
"Nouvelle Cuisine Caníbal Vol. 3", proyecto recopilatorio que repasa su carrera e integra piezas inéditas como "Ojalá" junto a Judit Nedderman y "Ámame lindo (oda a la antropofagia)", sencillo producido por el mexicano Camilo Lara, responsable del proyecto Instituto Mexicano del Sonido.
- Venta y preventa de boletos para Love of Lesbian en CDMX
Para el segundo concierto de Love of Lesbian en la CDMX este 2026 la preventa estará dividida en varias fases hasta llegar a la venta general, aquí puedes consultar la lista completa de fechas:
Venta Fans: miércoles 19 de agosto
Preventa Citibanamex: jueves 20 de agosto
Venta General: viernes 21 de agosto
Con este anuncio Love of Lesbian busca regresar "Allí donde solíamos gritar" para formar por última vez el "Club de fans de John boy" y cantar junto a su "Ejército de salvación" mexicano.
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