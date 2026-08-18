Rescatan tigrillo de un domicilio en Oaxaca; no pudieron acreditar su procedencia

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Un ejemplar de tigrillo (Leopardus wiedii), fue asegurado por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) luego de un reporte de que el felino se encontraba dentro de un domicilio en el municipio de San Pablo Huitzo, Oaxaca.

Durante la dirigencia no se presentó la documentación para acreditar su legal procedencia, por lo que la especie quedó resguardada.

Por medio de un comunicado, la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, detalló que en el lugar se localizó a la especie del sexo hembra de aproximadamente nueve meses de edad y en aparente buen estado físico y de salud.

El ejemplar se encontraba libre, sin confinamiento, dentro del inmueble y, según la Profepa, presentaba un "evidente grado de habituación al contacto humano", lo que permitió el acercamiento del personal y el posterior manejo de la especie.

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Cabe aclarar que durante su resguardo el pasado 5 de agosto, el felino no presentó comportamiento propio de un ejemplar silvestre.

Sobre el destino del tigrillo, la autoridad ambiental compartió que fue depositado en un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre en Pachuca, Hidalgo, un sitio que cuenta con instalaciones y personal capacitado para proporcionar un adecuado manejo, resguardo y rehabilitación.

Posteriormente se determinará si el felino está apto para la liberación en su hábitat natural.

El tigrillo se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y además está enlistado en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

En México se distribuyen seis especies de felinos silvestres: puma (Puma concolor), jaguar (Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), lince (Lynx rufus), tigrillo (Leopardus wiedii) y jaguarundi (Puma yagouaroundi).

De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el tigrillo es el más pequeño de los felinos mexicanos con un peso de no más de 3.5 kilos y 60 centímetros de longitud, además se caracteriza por dar a luz a una sola cría.

Es considerado un animal solitario y se alimenta de pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios e incluso insectos.