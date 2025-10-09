logo pulso
Andy López Beltrán compró arte de Yayoi Kusama por medio millón de pesos

Según una investigación de Latinus, el hijo del expresidente López Obrador importó en marzo de 2024 una obra de la reconocida artista japonesa

Por El Universal

Octubre 09, 2025 07:33 a.m.
A
Andy López Beltrán compró arte de Yayoi Kusama por medio millón de pesos

El periodista Carlos Loret de Mola aseguró en Latinus, que Andrés "Andy" López Beltrán compró arte de Yayoi Kusama y pagó medio millón de pesos en marzo de 2024, cuando su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador estaba en la etapa final de su gobierno.

En la investigación de Latinus, encontraron que según Trade Atlas, una de las bases de datos de comercio global más grandes del mundo, el 15 de marzo de 2024, "Andy" López importó una "pintura hecha a mano enmarcada".

La pieza fue enviada por la galería Manabia Fine Arts y trasladada desde Japón a México.

Agregó que la dirección en la que se recibió la obra fue en el departamento que el expresidente morenista compró en 2002 y heredó a sus hijos, ubicado en la calle Odontología número exterior 57 con el nombre del edificio y número exterior del departamento de López Obrador.

La obra de la artista contemporánea reconocida a nivel internacional, está valuada en 30 mil dólares y el secretario de Organización de Morena pagó medio millón de pesos a la exclusiva galería de Tokio.

Según el reportaje, la pieza de arte tiene un peso declarado de 12 y medio kilos, y en el papel se reportó un valor de 500 mil pesos mexicanos por la importación.

Latinus dio a conocer que de acuerdo a su investigación, la pieza se trata de un serigrafia abstracta realizada en los años 90 con colores vibrantes y la característica red de puntos que distinguen las obras de Yayoi Kusama, artista de 96 años.

