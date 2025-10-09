Sobrinos de Ojeda, en red de corrupción

Ciudad de México.- La FGR detectó que los sobrinos políticos del almirante y exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna formaron una red de servidores públicos, civiles y empresas que probablemente lavaron sus ganancias del huachicol fiscal.

En las conclusiones que hicieron analistas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la orden de aprehensión librada en la causa penal 325/2025 contra ambos marinos se detalla que esta red también participó en defraudación fiscal y corrupción.

“De lo antes mencionado se desprende la posibilidad de que Manuel Roberto Farías Laguna sea parte de una red de servidores públicos, civiles y empresas, que probablemente realizan conductas encaminadas a delitos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, situación que también se alertó en el video publicado en redes sociales”, describe el documento.

También realizaron una gran cantidad de operaciones financieras en efectivo y por cantidades elevadas que no corresponden con sus ingresos y liquidez lícita.

La FGR considera que pudieron incurrir en “simulación de operaciones” y adquirieron bienes inmuebles y vehículos en efectivo y en grandes cantidades.

Se fiscaliza a Fernando porque identificaron 28 mil 42 llamadas a coordenadas cercanas a dos aduanas localizadas en Dos Bocas, Tabasco y Guaymas, Sonora, durante el periodo del 22 de julio de 2023 al 7 de junio de 2025.

A Manuel Roberto se le identificaron 39 mil 168 registros de comunicaciones cercanas a zonas y regiones navales en Veracruz, Veracruz; Guaymas, Sonora; Ensenada, Baja California; Manzanillo, Colima, y Puerto Vallarta, Jalisco, del 22 de julio del 2023 al 7 de junio del 2025.

Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra preso desde el 2 de septiembre pasado en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde también están detenidos tres empresarios, cuatro marinos, un naval en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.

Sin embargo, su hermano Fernando está prófugo desde el 2 de octubre pasado tras perder la suspensión que lo protegía para no ser detenido.