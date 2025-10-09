Las farmacéuticas respondieron: Ssa

Ciudad de México.- Las farmacéuticas respondieron al llamado de la Secretaría de Salud para cumplir con las entregas de medicamentos, las cuales se han incrementado entre las 34 firmas que habían incumplido, dijo Eduardo Clark, subsecretario de Salud.

Reconoció los pagos pendientes que tiene el gobierno federal con las empresas, pero dijo que no debe ser excusa para no cumplir.

“Claramente es un pendiente de nosotros, tenemos que seguir mejorando, pero se cuece aparte con cumplir”, afirmó.

El pasado 25 de septiembre, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) pidieron al gobierno reglas claras y pagar los adeudos que mantiene con farmacéuticas por al menos 19 mil millones de pesos desde 2021.

Clark también refirió que aún están evaluando a cuáles empresas podrían demandar por el incumplimiento, y esperan definirlo esta misma semana.

“Ya estamos haciendo el cierre final para poder evaluar quién ha mostrado un incremento importante que nos hace sentir que evidentemente tomaron bien el llamado, aunque tengan incumplimientos, quién ha mostrado incremento y quiénes no, y esperamos poder hacer esta semana el cierre de caja”, expresó en funcionario.