Cinco estados en alerta por lluvias

Ciudad de México.- Con pronósticos de lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en los próximos días, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero se mantenían en alerta este miércoles, mientras se daban los primeros reportes de deslaves, afectaciones carreteras y suspensión de clases. Se prevé que las malas condiciones climáticas continúen hasta el sábado con precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

Protección Civil destacó la presencia de lluvias en todas las regiones hidalguenses con efectos más severos en la Sierra Alta, Sierra Baja, Altiplano y Otomí-Tepehua, donde el riesgo principal son deslaves, desbordamientos e inundaciones.

Ayer se reportó la caída de un árbol sobre una camioneta en el tramo La Herradura, que obligó al cierre temporal de la carretera México–Tuxpan.

En Tenango de Doria, la dirección de Protección Civil emitió una alerta por deslaves y caída de material en cinco carreteras de la entidad, principalmente en las vías Tenango–Tulancingo y Tenango–San Bartolo Tutotepec.

En Oaxaca, las clases fueron suspendidas en nivel básico para este jueves y viernes en los municipios de las regiones Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan ante el riesgo de formación ciclónica en el Pacífico sur.

Mientras que el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y poblaciones de la región de la Cuenca del Papaloapan quedaron incomunicadas por la carretera federal 175 ante la crecida del arroyo de San José Chiltepec.

En Veracruz, la alerta era para casi todo el territorio, por lo que la suspensión de clases abarca los 212 municipios de la entidad, mientras que en Puebla no habrá clases este jueves en 64 municipios de las regiones de la sierra norte y nororiental, y en Guerrero se anunció la suspensión de clases este jueves en Acapulco, Coyuca, Costa Chica así como la Costa Grande y Montaña.

Protección Civil de Chiapas informó ayer que hay 17 municipios afectados por las lluvias registradas en los últimos días en las regiones Costa, Norte, Altos, Selva, Frailesca, Fronteriza y Sierra.

Se reportan inundaciones en viviendas por el desbordamiento de ríos y arroyos, así como derrumbes en caminos y carreteras. “Las plantas de emergencia estaban en proceso de instalación en servicios prioritarios como clínicas, gasolinerías, sistemas de bombeo y antenas de comunicación, [mientras] se restablece el servicio eléctrico.