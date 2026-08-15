Anita pausa su vida para intentar encontrar a su hija

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Ciudad Juárez, Chih.- Desde hace 15 años Anita Cuéllar Figueroa ha dedicado su vida para buscar a su hija Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, quien desapareció el 7 de julio del 2011 en esta ciudad de Chihuahua cuando apenas tenía 16 años de edad.

El 5 de septiembre su hija cumplirá 32 años y junto con ella doña Anita otro año más de haber pausado su vida, ya que como muchas madres en esta frontera se ha convertido en buscadora, en llevar la ficha de búsqueda o reporte de desaparición de su hija a cada lugar donde la ciudadanía pueda verla y así obtener la respuesta de saber qué pasó con ella o si sigue aún con vida.

Esa lucha la ha llevado no solo a las calles, sino también con instancias gubernamentales a quienes les solicitó se retomara la difusión de fichas de búsqueda en diversas partes de la localidad.

Es por ello que el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) lanzó la campaña "Juárez te busca", con la finalidad de fortalecer la difusión de fichas de búsqueda emitidas como parte del Protocolo Alba y la iniciativa de Anita.

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La mujer detalla que esta estrategia no solo serviría para dar a conocer los reportes de desaparición, sino también como una forma de prevención, ya que al momento de que otra madre vea que las están difundiendo se quitará el estigma de que están mintiendo o que no es una realidad.

"Para que la ciudadanía vea que es una realidad que sigue ocurriendo. Yo que quisiera que ya no hubiera ninguna joven desaparecida y por eso es la idea", agrega.

De acuerdo con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) la estrategia "Juárez te busca", tiene como fin la difusión de las fichas de búsqueda emitidas como parte del Protocolo Alba, mediante el uso de espacios publicitarios estratégicos en la ciudad, con el fin de ampliar su alcance y promover la participación ciudadana.