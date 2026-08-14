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Cierra Feria de Proveeduría con dos convenios empresariales

El Ayuntamiento anunció acuerdos con el Clúster Automotriz y la Cámara de Comercio y Tecnología México-China

Por Pulso Online

Agosto 14, 2026 10:16 p.m.
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Cierra Feria de Proveeduría con dos convenios empresariales
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      La cuarta edición de la Feria de Proveeduría de San Luis Capital concluyó en la Zona Industrial con la firma de dos convenios y el anuncio de una quinta edición.

      La directora de Desarrollo Económico municipal, Korina Toro Reyna, informó que los acuerdos fueron establecidos con el Clúster Automotriz y la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, con el propósito de ampliar la vinculación comercial de empresas potosinas.

      Durante la clausura, el alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que algunas de las empresas participantes concretaron negocios, aunque el Ayuntamiento no precisó su número ni el monto de las operaciones. Añadió que las reuniones entre proveedores y compradores continuarán durante la próxima semana.

      Galindo Ceballos señaló que el Gobierno Municipal participó como enlace entre las empresas proveedoras y los posibles compradores. También agradeció la colaboración de las cámaras y organismos integrantes de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, representada en el cierre por su coordinadora, Imelda Elizalde.

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      La feria se realizó en la Zona Industrial y, de acuerdo con información municipal, recibió a miles de asistentes. El programa incluyó conferencias del expresidente Vicente Fox; la extesorera de Estados Unidos, Rosario Marín; el exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría; el conductor Marco Antonio Regil; el profesor del Ipade, Javier González Núñez, y el director general de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Sergio Huerta Patoni.

      La última conferencia estuvo a cargo de Marco Antonio Regil, quien habló sobre educación emocional, liderazgo y toma de decisiones en las empresas.

      Durante el acto, el alcalde anunció que se llevará a cabo una quinta edición de la Feria de Proveeduría, sin precisar fecha ni sede.

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