Días después del sismo en Colombia, tres sobrevivientes bajo losas

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Las autoridades de Cali informaron haber encontrado al menos a tres personas con vida atrapadas bajo los escombros de un edificio, cuatro días después del terremoto de magnitud 7.4 que devastó el centro de Colombia.

Los equipos de rescate confirmaron que al menos tres personas se encuentran con vida bajo los escombros del edificio Vanessa, en el sur de Cali. "En este momento, es fundamental permitir que los equipos de rescate trabajen, mantener la zona despejada y seguir las instrucciones de las autoridades. La esperanza es que las operaciones de rescate permitan encontrarlas y rescatarlas con vida", afirma un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Cali.

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En una entrevista con FM, el Defensor del Pueblo, Gerardo Mendoza, informó que los equipos de rescate detectaron señales que indicaban la presencia de tres personas atrapadas. Los expertos en sonido identificaron un grito de auxilio y respuestas consistentes en golpes a objetos."Mientras haya vida, debemos seguir priorizando esta esperanza y continuar con los esfuerzos de rescate", agregó.