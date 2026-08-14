Promueven ventajas logísticas de San Luis Potosí
En una reunión con CPKC y Bison se abordó la combinación del transporte ferroviario y carretero
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El Gobierno de San Luis Potosí presentó las condiciones logísticas de la entidad durante el encuentro La Ventaja Intermodal con CPKC, Bison y Sedeco.
Representantes empresariales y autoridades estatales abordaron la integración del transporte ferroviario y carretero para el traslado de mercancías, así como sus posibles efectos en los tiempos y costos de las cadenas de suministro.
La administración estatal señaló que la ubicación geográfica, las vías ferroviarias y la conectividad carretera representan ventajas para enlazar a San Luis Potosí con mercados de México y Norteamérica.
También planteó que la relocalización de empresas podría generar nuevas oportunidades de inversión y aumentar la demanda de servicios logísticos en el estado.
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La información difundida no especificó proyectos derivados de la reunión, compromisos de inversión, obras de infraestructura, montos ni fechas de ejecución.
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